भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। वह खेलेंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब टूर्नामेंट के करीब आने पर ही पता चलेगा। पिछले दो सालों में टेस्ट और टी20 दोनों से संन्यास लेने के बाद रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं। वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में रोहित शर्मा से वनडे वर्ल्ड कप 2026 खेलने पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा, ‘अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है, तब हम इसके बारे में देखेंगे।’ चयन समिति ने पिछले साल रोहित शर्मा को वनडे कप्तान के पद से हटाकर उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पैनल टीम मैनेजमेंट से सलाह करके भारतीय क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है।

रोहित ने बनाया चैंपियन

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल खेला। इस दौरान रोहित ने अलग अंदाज में बल्लेबाजी की। अगले साल इसी बोल्ड और एग्रेसिव टेम्पलेट के कारण भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया।

रोहित के भविष्य को लेकर कयासबाजी

रोहित के भविष्य को लेकर इंग्लैंड दौरे पर अटकलें लगाई जा रही रही थीं। खबर थी कि लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित संन्यास ले लेंगे, लेकिन उन्होंने शतक जड़ा और ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि जबतक रोहित शर्मा योजनाओं में खेलते रहेंगे। सैकिया ने कुछ दिन पहले बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में हुई रिव्यू मीटिंग के बाद कहा था, ‘वह सभी मैचों में शानदार खेल रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए? पिछले मैच (इंग्लैंड के खिलाफ) में उन्होंने 138 रन बनाए, तो फिर कयास क्यों लगाया जा रहा है? मैं कयास लगाने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहता।’

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले दाएं हाथ के टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दाएं हाथ के टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा टॉप पर हैं जबकि विराट कोहली अभी ग्लेन मैक्सवेल से आगे चल रहे हैं। इस लिस्ट में जोस बटलर से आगे शाहिद अफरीदी हैं। पूरी खबर पढ़ें।