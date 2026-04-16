आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में विराट कोहली ने लखनऊ के खिलाफ एक छक्का लगाया था और वो इस लीग में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए थे। कोहली ने केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए इस उपलब्धि को अपने नाम किया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो इस लीग में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए।

रोहित से आगे हैं विराट कोहली

आईपीएल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने बल्लेबाजों की लिस्ट में जहां विराट कोहली 185 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं तो वहीं रोहित शर्मा के नाम पर बतौर ओपनर कुल 148 छक्के हैं और वो छठे स्थान पर हैं। इस लीग में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने का रिकॉर्ड अब भी क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है जिन्होंने कुल 326 छक्के लगाे थे और वो एकमात्र ऐसे ओपनर हैं जिन्होंने 300 का आंकड़ा अब तक पार किया है।

बतौर ओपनर आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं जिन्होंने कुल 210 छक्के लगाए थे जबकि केएल राहुल 184 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं। फॉफ डुप्लेसिस भी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने बतौर ओपनर कुल 159 छक्के लगाए थे जबकि शिखर धवन रोहित शर्मा से ठीक नीचे हैं जिन्होंने कुल 143 छक्के जड़े थे। जोस बटलर भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने ओपनर के रूप में कुल 139 छक्के लगाए थे और 8वें स्थान पर हैं।

मुंबई के ओपनर क्विंटन डिकॉक भी इस लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर्स की लिस्ट में शामिल हैं और 134 छक्कों के साथ 9वें स्थान पर हैं। डिकॉक को अगर मौका मिलता है तो वो कई बैटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं तो वहीं ब्रैंडन मैकुलम 124 छक्कों के साथ दसवें स्थान पर हैं। गुजरात के कप्तान इस वक्त इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं और उनके नाम पर कुल 118 छक्के हैं। इस सीजन में गिल अपनी रैंकिंग में सुधार ला सकते हैं और उनके पास मौका भी है।

आईपीएल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-11 बैटर्स

क्रिस गेल – 326 छक्के

डेविड वॉर्नर – 210 छक्के

विराट कोहली – 185 छक्के

केएल राहुल- 184 छक्के

फाफ डु प्लेसिस – 159 छक्के

रोहित शर्मा – 148 छक्के

शिखर धवन- 143 छक्के

जोस बटलर – 139 छक्के

क्विंटन डिकॉक – 134 छक्के

ब्रेंडन मैकुलम – 124 छक्के

शुभमन गिल- 118 छक्के

वैभव को रजत ने पछाड़ा, इशान से आगे अभिषेक; IPL 2026 के 23 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ 3 छक्के लगाने के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने वैभव को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)