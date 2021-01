भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उसका यह फैसला तीसरे ओवर में ही गलत साबित हुआ। मोहम्मद सिराज ने ओपनर डेविड वॉर्नर को एक रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वॉर्नर का शानदार कैच रोहित शर्मा ने लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सिराज ने भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत की। उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर वॉर्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सिराज की गेंद ने वॉर्नर के बल्ले का किनारा लिया और स्लिप की ओर गई। यह गेंद पहली स्लिप तक नहीं पहुंचती। दूसरी स्लिप में खड़े रोहित ने अक्रॉस डाइव लगाते हुए एक जबरदस्त कैच लपक लिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाने में भी योगदान दिया। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का कैच भी लिया। स्मिथ ने 36 रन बनाए।

What a Catch From Rohit Sharma Nice start for India #INDvsAUS pic.twitter.com/emhNFWYBHL

One of the finest catch of the series from a slip fielder, well done Rohit Sharma (Hitman)#brisbanetest #GabbaTest #INDvsAUS pic.twitter.com/BwwbwQR9kM

— Vinay Kumar Shukla (@vinayshukla212) January 15, 2021