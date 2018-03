आईपीएल के 11वें सीजन की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। सभी टीमें आईपीएल की तैयारियों में जुटी हैं। इसी बीच मुंबई इंडियंस की टीम ने खिलाड़ियों की कुछ मजेदार ग्राफिक्स इमेज तैयार की हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी ग्राफिक्स इमेज शेयर की है। इस इमेज में रोहित मुंबई इंडियंस की ड्रेस में हाथ में बंदूक थामे दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हार्दिक पंड्या की इमेज भी शेयर की गई है। इस तस्वीर में पंड्या के बालों में आग लगी हुई दिखाई गई है।

इस पर रोहित शर्मा ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि ये हार्दिक पंड्या के बालों के साथ क्या गड़बड़ है, उनमें आग क्यों लगी है? रोहित के इस ट्वीट पर हार्दिक पंड्या ने भी मजेदार जवाब दिया। हार्दिक ने कहा कि मैं हमेशा फायर रहता हूं, गेम ऑन, इमोशन ऑन। रोहित शर्मा ने कीरोन पोलार्ड और जसप्रीत बुमराह की तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में पोलार्ड जहां सुपरमैन की तरह उड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बुमराह गेंदों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं।

Paltan, an exciting update is heading your way. Prepare yourself to welcome new faces in our team. Stay tuned! #CricketMeriJaan — Mumbai Indians (@mipaltan) March 22, 2018

What do you mean by new faces? Why don’t you guys inform me? — Rohit Sharma (@ImRo45) March 22, 2018

Skipper, let us discuss this on DM. — Mumbai Indians (@mipaltan) March 22, 2018

I’ve checked my DMs. I am fine with these new faces and it’s really cool. But where are my bullets? pic.twitter.com/Dv783h8lzK — Rohit Sharma (@ImRo45) March 22, 2018

And what’s wrong with @hardikpandya7’S hair? Why is he on fire? — Rohit Sharma (@ImRo45) March 22, 2018

I am always on fire!!! Game On. Emotions On. #CricketMeriJaan pic.twitter.com/aKQNZgjSI0 — hardik pandya (@hardikpandya7) March 22, 2018

We just got an update that @KieronPollard55 is taking off for Mumbai. #CricketMeriJaan pic.twitter.com/0YzQXePfVi — Mumbai Indians (@mipaltan) March 22, 2018

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेसन बेरनडॉर्फ ने ट्वीट कर इस साल चोट के कारण आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से ना खेल पाने पर निराशा जतायी है। बेरनडॉफ ने ट्वीट कर कहा कि ‘मैं इस साल मुंबई इंडियंस को ज्वाइन ना करने के कारण निराश हूं। दुर्भाग्य से में कमर की समस्या मैने जितना सोचा था, मुझे उससे थोड़ा ज्यादा समय तक क्रिकेट से दूर रख रही है। लेकिन रिहैबलिटेशन अच्छी तरह से चल रहा है और अब मैं मैदान पर वापसी के लिए इंतजार नहीं कर सकता। टूर्नामेंट के लिए ऑल दी बेस्ट मेरी मुंबई इंडियंस फैमिली।’

