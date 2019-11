IND vs BAN, 2nd T20I, Bangladesh tour of India, 2019: बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम तीन मैचों की टी-20 सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाने में कामयाब रही। भारत के लिए राजकोट में होने वाला यह मुकाबला करो या मरो का था, ऐसे में टीम को हर हाल में जीत की जरूरत थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टीम में कोई बदलाव नहीं किया और अपने पुराने खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताया। लगातार विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी में फ्लॉप हो रहे ऋषभ पंत से इस मैच के दौरान भी बड़ी चूक हुई। दरअसल, युजवेंद्र चहल के ओवर में ऋषभ पंत ने लिटन दास को स्टंप आउट किया, जिसे थर्ड अंपायर ने बाद में नॉट आउट दे दिया। इसकी वजह पंत की एक बड़ी गलती थी। पंत ने गेंद को विकेट के आगे सी अपने दस्ताने में ले लिया था।

पंत की एक गलती के कारण चहल को यह विकेट नहीं मिला और बांग्लादेश को फ्री हिट मिल गया। ऐसा ही नजारा चहल के तीसरे ओवर में भी देखने को मिला। इस बार भी थर्ड अंपायर ने पंत की स्टंपिंग चेक की और मैदान पर नॉट आउट का साइन आ गया। हालांकि, इसके तुरंत बाद अंपायर ने अपना फैसला बदलते हुए बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। इस दौरान मैदान पर मौजूद कप्तान रोहित शर्मा अपना आपा खो बैठे और टीवी अंपायर की तरफ ईशारा कर गालियां देने लगे।

