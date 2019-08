वेस्टइंडीज के खिलाफ 318 रनों की शानदार जीत के बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हैं। इस विराट जीत के बाद प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे रोहित शर्मा एंकर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने इस मैच के दो हीरो जसप्रीत बुमराह और आजिंक्य रहाणे से बातचीत की । उनकी बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे बीसीसीआई ने शेयर किया है।

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा रहाणे और बुमराह की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस मैच में खेला। सबसे पहले वो बुमराह से उनकी गेंदबाजी के बारे में पूछते हैं तो जसप्रीत उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि दूसरी पारी में हमारे पास काफी रन थे तो मैने हवा के साथ स्विंग कराने की कोशिश की और अच्छी लेंथ पर गेंद की जिसका फायदा मिला। बता दें कि बुमराह ने दूसरी पारी में 5 विकेट झटके थे।

