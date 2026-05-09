गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए 44 गेंदों पर 3 छक्के और 9 चौकों की मदद से 84 रन की शानदार पारी खेली। गिल ने अपनी इस पारी के बाद रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिया और आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों की लिस्ट में इस नंबर पर आ गए।

रोहित-एबी से आगे निकले गिल

गिल ने आईपीएल में 15वीं बार 75 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया और इस लीग में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए। उन्होंने रोहित और एबी को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ऐसा 14-14 बार किया है और ये दोनों अब संयुक्त रूप से छठे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 75 प्लस की पारी कुल 23 बार खेली थी और उनके साथ विराट कोहली भी पहले नंबर पर ही हैं जिन्होंने ऐसा 23 बार किया है।

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

◎ 23: क्रिस गेल

◎23: विराट कोहली

◎ 22: केएल राहुल

◎ 19: डेविड वॉर्नर

◎ 16: जोस बटलर

◎ 16: शिखर धवन

◉ 15: शुभमन गिल

◎ 14: एबी डिविलियर्स/रोहित

शुभमन गिल नंबर 4 पर पहुंचे

गिल ने राजस्थान के खिलाफ 84 रन की पारी खेलने के बाद आईपीएल की 125 पारियों के बाद सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। गिल ने ये कमाल 34वीं बार किया जबकि इस लिस्ट में डेविड वॉर्नर पहले, केएल राहुल दूसरे और क्रिस गेल तीसरे नंबर पर हैं।

आईपीएल की 125 पारियों के बाद सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले बैटर्स

◎ 47: डेविड वॉर्नर

◎ 42: केएल राहुल

◎ 35: क्रिस गेल

◉ 34: शुभमन गिल

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, फिन एलन ने की ग्रीन की बराबरी; IPL में चेज करते हुए सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

फिन एलन ने आईपीएल 2026 में दिल्ली के खिलाफ रन चेज करते हुए 47 गेंदों पर शतक लगाया और वो इस लीग में रन चेज करते हुए सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ग्रीन की बराबरी पर आ गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)