भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा स्तंभ जिसने एकदिवसीय क्रिकेट की तस्वीर ही बदलकर रख दी। एक वक्त ऐसा था कि 250 या उससे ज्यादा का स्कोर किसी टीम के लिए अच्छा स्कोर माना जाता था। मगर रोहित शर्मा ने अकेले 264 रन की पारी खेलते हुए वनडे क्रिकेट में नया आयाम स्थापित किया। सिर्फ यही नहीं वनडे क्रिकेट में चाहें सबसे ज्यादा दोहरे शतक हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के, रोहित शर्मा ने अपने करियर में कई बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए हैं।

रोहित शर्मा के करियर रिकॉर्ड पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि 16 जुलाई 2026 की रात एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बड़ा झटका दिया है। रोहित शर्मा के वनडे करियर के खत्म होने की रिपोर्ट से पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। इसलिए रोहित के ऐसे रिकॉर्ड और ऐसी पारियां चर्चा में आ गई हैं जिनका टूटना नामुमकिन सा लगता है।

रोहित शर्मा के वे 5 रिकॉर्ड जिनका टूटना लगता है नामुमकिन

1- वनडे में सबसे बड़ी पारी

रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडेन गार्डंस में 264 रनों की पारी खेली थी। 12 साल बाद भी रोहित का यह रिकॉर्ड टूट नहीं पाया है और आने वाले समय में भी इसका टूटना नामुमकिन सा लगता है। रोहित के बाद वनडे में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड मार्टिन गुप्टिल के नाम है जिन्होंने 237 रन की पारी खेली थी।

2- वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक

वनडे क्रिकेट में एक समय दोहरा शतक लगाना आम बात नहीं थी। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारत के लिए ऐसा करने वाले पहले दो खिलाड़ी थे। मगर रोहित शर्मा ने जब दस्तक दी तब आंख झपकते ही वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने तीन दोहरे शतक लगा दिए। रोहित की 209, 264 और 208 रन की पारियां आज भी भारतीय फैंस के दिल और दिमाग में बसी हैं। उनके अलावा दुनिया का कोई भी बल्लेबाज वनडे में तीन दोहरे शतक नहीं लगा पाया। यहां तक की 2 दोहरे शतक भी वनडे में किसी ने नहीं लगाए हैं, मगर रोहित ने तीन बार यह कारनामा किया।

3- एक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक

रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप में भारत के लिए इंग्लैंड की सरजमीं पर ही 5 शतक ठोके थे। इससे पहले कोई भी खिलाड़ी एक वनडे वर्ल्ड कप में पांच शतक नहीं लगा पाया था। आने वाले दिनों में वनडे क्रिकेट की कम होती संख्या को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि रोहित शर्मा का यह रिकॉर्ड भी शायद ही टूट पाएगा।

4- वनडे में सबसे ज्यादा छक्के

रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 364 छक्के दर्ज हैं। उनके बाद इस लिस्ट में शामिल 10 खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। जोस बटलर इस लिस्ट में 12वें स्थान पर हैं लेकिन उनके सिर्फ 185 और विराट कोहली के 168 वनडे छक्के हैं। ऐसे में रोहित का यह रिकॉर्ड भी टूटना मुश्किल है।

5- इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा 657 छक्के दर्ज हैं। इस लिस्ट में उनके बाद क्रिस गेल (553) और शाहिद अफरीदी (476) हैं। यह दोनों संन्यास ले चुके हैं और चौथे नंबर पर हैं जोस बटलर जिन्होंने अभी तक सिर्फ 404 इंटरनेशनल छक्के लगाए हैं। ऐसे में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना है लेकिन शायद इतना लंबा उनका करियर नहीं बचा है।

रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय, फिर क्यों चयनकर्ताओं को ‘परहेज’?

रोहित शर्मा ने 20 नवंबर 2023 के बाद से भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाए हैं। 16 जुलाई 2026 की रात अचानक उनके वनडे करियर के खत्म होने की खबर ने फैंस को चौंका दिया। अब यह सवाल उठता है कि अगर आंकड़े रोहित के पक्ष में हैं फिर चयनकर्ताओं को उनसे परहेज क्यों है? क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





