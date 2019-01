सिडनी के मैदान पर भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 34 रनों से जीत हासिल कर 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, और कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 288 रन बनाए। इसके जवाब में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पहले ही ओवर में भारत को धवन के रूप में झटका लगा उसके बाद कप्तान कोहली और रायडू भी 4 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। हालांकि इस मैच में धोनी ने मुश्किल वक्त में टीम को देखते हुए अपनी पोजिशन में बदलाव किया और ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए। रोहित के साथ धोनी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को इस मैच में वापस ला दिया था। इस मैच में रोहित ने 133 रनों की कमाल पारी खेली लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इसके साथ ही रोहित के नाम एक अजब संयोग भी जुड़ गया है।

दरअसल इस मैच में तीन शुरुआती झटकों के बाद रोहित और धोनी के बीच कमाल की 137 रनों की साझेदारी हुई लेकिन धोनी आउट हो गए। इसके बाद रोहित ने अपने करियर का 22वां शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर अपना चौथा शतक भी लगाया जो भारत के किसी भी बल्लेबाज ने अब तक नहीं किया है। हालांकि रोहित के इन चारों शतकों पर अगर नजर डालें तो टीम इंडिया ने ये चारों ही मुकाबले गंवाए हैं। वहीं जब उन्होंने रितिका सजदेह से शादी की थी तो उसके बाद अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला था जिसमें रोहित ने पर्थ के मैदान पर नाबाद 171 रन बनाए थे उसके बाद अब पिता बनने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पहला मैच खेल रहे थे लेकिन भारत को इन दोनों मैच में वो जीत नहीं दिला सके।

You got to feel for this man!

138 at MCG (India lost) 171 at Perth (India lost)* 124 at Brisbane (India lost) 133 at SCG (India lost)

Rohit Sharma's ODI centuries against Australia in Australia:

Rohit Sharma

After Becoming Husband

In 1st Inng, He Scored 171* vs Aus

After Becoming Father

In 1st Inng, He Scored 133 vs Aus*

