अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने क्या कमाल की पारी खेली। गिल इस मैच में बेहद लय में नजर आए और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में उनका बल्ला जमकर गरजा। गिल ने 154 रन की पारी 110 गेंदों पर 2 छक्के और 22 चौकों की मदद से बनाए और वनडे प्रारूप में बतौर कप्तान भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7वें बैटर बने साथ ही मोहम्मद अजरुद्दीन का रिकॉर्ड भी तोड़ा।

वनडे में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड सहवाग के नाम

वनडे में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में गिल बेशक अजहर से आगे निकल गए, लेकिन इस मामले में पहले नंबर पर वीरेंद्र सहवाग मौजूद हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में बतौर भारतीय कप्तान 219 रन की पारी खेली थी और उनका ये रिकॉर्ड अब तक कायम है। वनडे में भारत की तरफ से कप्तान के दौरान पर दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है जिन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध नाबाद 208 रन बनाए थे जबकि इस लिस्ट में न्यूजीलैंज के खिलाफ नाबाद 186 रन की पारी खेलने वाले सचिन तेंदुलकर तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का कमाल कपिल देव भी कर चुके हैं जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रन की पारी खेली थी, लेकिन वो इस लिस्ट में 5वें स्थान पर मौजूद हैं जबकि विराट कोहली छठे और सातवें स्थान पर हैं। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 160 रन जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर वनडे कप्तान भारत के लिए नाबाद 157 रन की पारी खेली थी। इस लिस्ट में गिल अब 7वें नंबर पर आ गए जबकि अजहर 8वें नंबर पर खिसक गए।

वनडे में भारतीय कप्तान का सर्वोच्च स्कोर

219 रन – वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज

208* रन – रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका

186* रन – सचिन तेंदुलकर बनाम न्यूजीलैंड

175* रन – कपिल देव बनाम जिम्बाब्वे

160* रन – विराट कोहली बनाम दक्षिण अफ्रीका

157* रन – विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज

154 रन – शुभमन गिल बनाम अफगानिस्तान

153* रन – मोहम्मद अजहरुद्दीन बनाम जिम्बाब्वे

गिल ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भारत के लिए अपना 7वां शतक लगाया और उन्होंने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने भारत के लिए बतौर कप्तान कुल 6 शतक लगाए थे। भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है जिन्होंने कुल 41 शतक लगाए थे जबकि सौरव गांगुली 16 शतक के साथ दूसरे तो सचिन तेंदुलकर और अजहरुद्दीन 13-13 शतक के साथ एक साथ तीसरे नंबर पर हैं।

भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक

41 शतक – विराट कोहली

16 शतक – सौरव गांगुली

13 शतक – मोहम्मद ​​अजहरुद्दीन

13 शतक – सचिन तेंदुलकर

12 शतक – रोहित शर्मा

11 शतक – एमएस धोनी

11 शतक – सुनील गावस्कर

7 शतक – शुभमन गिल

6 शतक – राहुल द्रविड़

इशान ने लगाया वनडे करियर का दूसरा शतक, तोड़ दिया ग्लेन मैक्सवेल का यह रिकॉर्ड

इशान ने 52 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और फिर अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 19 गेंदें ली और 71 गेंद पर शतक पूरा करते हुए ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)