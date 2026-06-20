भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में शतकीय पारी खेली थी और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। गिल अपनी इस शतकीय पारी के बाद भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आ गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं।

बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन कोहली के नाम

भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाना का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है जिन्होंने 250 पारियों में कुल 12,883 रन बनाए थे। दूसरे स्थान पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने बतौर कप्तान भारत के लिए 330 पारियों में 11,207 रन बनाए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं जिन्होंने 230 पारियों में 8095 रन बनाए थे जबकि सौरव गांगुली इस सूची में चौथे नंबर पर 217 पारियों में 7643 रन बनाकर मौजूद हैं।

रोहित शर्मा इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं जिन्होंने 159 पारियों में कप्तान के रूप में कुल 5665 रन बनाए थे जबकि सचिन तेंदुलकर उनसे ठीक पीछे यानी छठे नंबर पर हैं जिन्होंने कप्तान के रूप में 113 पारियों में 4508 रन बनाए थे। राहुल द्रविड़ 7वें नंबर पर 120 पारियों में 4394 रन बनाकर मौजूद हैं जबकि 8वें नंबर पर सुनील गावस्कर हैं जिन्होंने 105 पारियों में 4151 रन बनाए थे। कपिल देव 9वें नंबर पर 115 पारियों में 2928 रन जबकि दसवें नंबर पर नवाब पटौदी हैं जिन्होंने 73 पारियों में 2424 रन बनाए थे। गिल ने अब तक बतौर कप्तान 28 पारियों में 1662 रन बनाए हैं और उनका सफर जारी है।

भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

12883 रन – विराट कोहली (250 पारी, 59.92 औसत)

11207 रन – एमएस धोनी (330 पारी, 46.89 औसत)

8095 रन – मोहम्मद अजहरुद्दीन (230 सराय, 40.88 औसत)

7643 रन – सौरव गांगुली (217 सराय, 38.40 औसत)

5665 रन – रोहित शर्मा (159 सराय, 39.06 औसत)

4508 रन – सचिन तेंदुलकर (113 पारी, 42.93 औसत)

4394 रन – राहुल द्रविड़ (120 पारी, 43.07 औसत)

4151 रन – सुनील गावस्कर (105 सराय, 43.69 औसत)

2928 रन – कपिल देव (115 पारी, 31.14 औसत)

2424 रन – एमएके पटौदी (73 सराय, 34.14 औसत)

1662 रन – शुभमन गिल (28 पारी, 69.25 औसत)

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वनडे ट्राई नेशन ए सीरीज के आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 103 रन से हरा दिया और फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में अब श्रीलंका का सामना इंडिया ए के साथ रविवार को होगा। इस मैच के बाद इंडिया ए अंकतालिका में नीचे आ गई। जानिए कैसी है इस ट्राई सीरीज की फाइनल अंकतालिका। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)