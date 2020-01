अमेरिका की अनुभवी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स शुक्रवार को आस्ट्रेलियाई ओपन में चीन की वांग कियांग से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गयी तो वही 15 साल की किशोर खिलाड़ी कोको गॉ ने गत चैम्पियन नाओमी ओसाका का सफर खत्म कर उलटफेर किया। पुरूष एकल में दिग्गज रोजर फेडरर संघर्षपूर्ण जीत के साथ अगले दौर में पहुंचे जबकि गत विजेता नोवाक जोकोविच को ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। सेरेना को अपने 24वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिये अभी लंबा इंतजार करना होगा जिन्हें तीसरे दौर में 27वीं वरीयता प्राप्त कियांग ने 6-4, 6-7, 7-5 से मात दी । सेरेना सात बार यहां खिताब जीत चुकी है लेकिन 2006 में तीसरे दौर में बाहर होने के बाद पहली बार इतनी जल्दी उनकी रवानगी हुई है। पहली बार आस्ट्रेलियाई ओपन में खेल रही गैरवरीय कोको ने जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ओसाका को तीसरे दौर के मुकाबले में 6-3, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही कोको ने यूएस ओपन में इस खिलाड़ी से मिली हार का बदला भी ले लिया।

सेरेना जहां 38 साल की हो गयी है वही कोको उनसे 23 साल छोटी है। दोनों के खेल में टेनिस के भूतकाल और भविष्य की झलक दिखी। सेरेना की सहेली और दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी कैरोलिन वोज्नियाकी ने आस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर में मिली हार के साथ अश्रुपूरित नेत्रों से टेनिस को अलविदा कह दिया । वोज्नियाकी ने दिसंबर में ही कह दिया था कि यह उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा । उन्हें ट्यूनीशिया की ओंस जाबुर ने 7 . 5, 3 . 6, 7 . 5 से हराया । इसके साथ ही उनके सुनहरे करियर का अंत हो गया जिसमें उन्होंने 30 डब्ल्यूटीए खिताब जीते । उन्होंने एकमात्र ग्रैंडस्लैम 2018 में आस्ट्रेलियाई ओपन जीता था । विश्व रैंकिंग में 78वें स्थान पर काबिज जाबुर से मिली हार के बाद वह अपने आंसू नहीं रोक सकी ।

मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी । उन्होंने मजाक में कहा ,‘‘ मैने फोरहैंड पर गलती के साथ अपना कैरियर खत्म किया । मैं अपने पूरे कैरियर में इन चीजों पर मेहनत करती रही हूं ।’’ रिकार्ड आठवां खिताब जीतने के लिये उतरे जोकोविच ने शानदार फार्म जारी रखते हुए आस्ट्रेलियाई ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली । सर्बिया के इस खिलाड़ी ने जापान के योशिहितो निशिओका को 6-3, 6-2 , 6-2 से मात दी । वह 50वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 16 में पहुंचे हैं जबकि रोजर फेडरर यह कमाल 67 बार कर चुके हैं । अब उनका सामना 14वीं वरीयता प्राप्त डिएगो श्वार्त्जमैन से होगा जिन्होंने सर्बिया के डुसान लाजोविच को 6-2, 6-4, 7-6 से हराया ।

Just like he drew it up @DjokerNole reaches his th Grand Slam round of 16 as he breezes past Nishioka 6-3 6-2 6-2. He meets Schwartzman next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/QfBIt1dSfR

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020