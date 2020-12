The Best FIFA Football Awards: पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंदोस्की पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को हराकर दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर बन गए हैं। गुरुवार (17 दिसंबर) की देर रात को फीफा ने ‘द बेस्ट’ अवॉर्ड्स की घोषणा की। जर्मनी के बायर्न म्यूनिख की ओर क्लब फुटबॉल खेलने वाले लेवेंदोस्की पहली बार इस अवॉर्ड को जीतने में सफल रहे। इटली के फुटबॉल क्लब युवेंटस की ओर से खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे और स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के कप्तान मेसी तीसरे स्थान पर रहे।

लेवेंदोस्की को बेस्ट फुटबॉलर चुने जाने के बाद रोनाल्डो नाराज दिखे। दूसरी ओर, पिछली बार बेस्ट फुटबॉलर चुने गए मेसी मुस्कुराते हुए नजर आए। बायर्न म्यूनिख के कप्तान और जर्मनी की ओर इंटरनेशनल फुटबॉल खेलने वाले मैनुअल नुएर को बेस्ट गोलकीपर चुना गया। उन्होंने इंग्लैंड के क्लब लिवरपूल की ओर से खेलने वाले ब्राजील के एलिसन बेकर और स्पेन के क्लब एटलेटिको मैड्रिड की ओर से खेलने वाले स्लोवेनिया के ओब्लाक को रेस में पीछे छोड़ दिया।

He’s done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men’s Player for the first time!

“I have so many people to thank, especially and most of all my coaches. What we did in the last few years is really special, and it’s all about these boys.”

Jurgen Klopp was humility personified as he accepted #TheBest FIFA Men’s Coach Award @LFC | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ZSKnfvIqnv

