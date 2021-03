रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series) टी20 2020-21 के 13वें मैच में इंडिया लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को बुरी तरह रौंदा। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के प्रदर्शन ने 2007 वर्ल्ड कप की याद दिला दी। 39 साल के युवराज सिंह ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के खिलाफ 2 चौके और 6 छक्के की मदद से 22 गेंद में नाबाद 52 रन बनाए।

युवराज सिंह ने छक्का लगाकर 21 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। यही नहीं, इससे पहले युवराज ने जानडेर डि ब्रूयन (Zander de Bruyn) के एक ओवर में 4 गेंद में 4 छक्के लगाए। इंडिया लीजेंड्स की पारी खत्म होने के बाद युवराज ने भी वर्ल्ड कप में लगाए 6 गेंद में छक्कों का भी जिक्र किया। युवराज ने कहा, ‘मेरा अंदाजा है कि यह बुरा नहीं है। जब मैं अपने स्वर्णिम काल में था, तब मैंने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए। अब 4 गेंद में 4 छक्के लगाए। सोचिए मेरे पास इंडियन टीम में वापसी का मौका है, वह भी तब जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे गंवा दिया है। मैंने जिस तरह से आज गेंद की धुनाई की, उससे खुश हूं। जिस तरह यहां दर्शक रिटायर्ड क्रिकेटर्स का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसे देखकर भी मैं आश्चर्यचकित हूं।’

युवराज सिंह ने 19 सितंबर 2007 को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया था। उन्होंने डरबन के किंग्समीड मैदान (Kingsmead Ground) पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। युवराज के उन छक्कों की बदौलत तब भारत के फाइनल में पहुंचने की राह खुली थी। वहीं युवराज सिंह की पारी के बाद इस मैच में भी भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम है।

Yuvraj is back 6,6,6,6 in a over #YuvrajSingh #RoadSafetyWorldSeries2021 pic.twitter.com/RDmkGte3s8

युवराज सिंह के 6 छक्कों के दम पर इंडिया लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को 56 रन से हरा दिया। इंडिया लीजेंड्स इस जीत से न सिर्फ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई, बल्कि उसने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इंडिया लीजेंड्स के 6 मैच में 20 अंक हो गए हैं।

सेमीफाइनल मुकाबले 17 और 18 मार्च को रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में शाम 7 बजे से खेले जाने हैं।

युवराज सिंह को छक्के लगाते देख इंग्लैंड लीजेंड्स के कप्तान केविन पीटरसन टीम इंडिया के इस पूर्व ऑलराउंडर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘क्रिकेट में सबसे खूबसूरत है युवराज सिंह को छक्के लगाते देखना।’

One of the most beautiful things in cricket, is watching the #PieChucker hitting sixes so easily! @YUVSTRONG12

— Kevin Pietersen(@KP24) March 13, 2021