Road Safety World Series T20 2020-21: ब्रायन लारा (Brian Lara) की अगुआई वाली वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसने टूर्नामेंट के 16वें मैच में केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) की अगुआई वाली इंग्लैंड लीजेंड्स को 5 विकेट से हराया। अब सेमीफाइनल में उसकी भिड़ंत सचिन तेंदुलकर की अगुआई वाली इंडिया लीजेंड्स से होगी।

वेस्टइंडीज लीजेंड्स की जीत में ड्वेन स्मिथ (Dwayne Smith) ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 गेंद में 58 रन बनाए। अपने करियर में 33 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले ड्वेन स्मिथ ने 29 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया था। ड्वेन स्मिथ ने इससे पहले गेंदबाजी में भी जलवा बिखेरा। ड्वेन स्मिथ ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट भी झटके। उन्होंने ही वेस्टइंडीज लीजेंड्स को पहली और दूसरी सफलता दिलाई थी। उन्होंने इंग्लैंड लीजेंड्स के ओपनर फिल मस्टर्ड और कप्तान केविन पीटरसन के विकेट लिए। ड्वेन स्मिथ मैन ऑफ द मैच भी चुने गए।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। इंग्लैंड लीजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 186 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। हालांकि, लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने आखिरी गेंद में मैच जीत लिया। उसने 20 ओवर में 5 विकेट पर 187 रन बनाए।

