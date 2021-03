श्रीलंका लीजेंड्स (Sri Lanka Legends) ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series) के फाइनल में जगह बना ली है। अब 21 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में उसका मुकाबला सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की अगुआई वाली इंडिया लीजेंड्स (India Legends) होगा।

श्रीलंका लीजेंड्स ने 19 मार्च 2021 की रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका लीजेंड्स (South Africa Legends) को 8 विकेट से हराया। श्रीलंका लीजेंड्स के कप्तान तिलकरत्ने दिलशान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका लीजेंड्स नुवान कुलाशेखरा की शानदार गेंदबाजी के आगे 20 ओवर में 10 विकेट पर 125 रन ही बना पाई। कुलाशेखरा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका लीजेंड्स ने 17.2 ओवर में 2 विकेट पर 129 रन मैच अपने नाम कर लिया। उसकी ओर से चिंतका जयसिंघे (Chinthaka Jayasinghe) हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 8 चौके और एक छ्कके की मदद से 25 गेंद में नाबाद 47 रन बनाए।

विकेटकीपर उपुल थरंगा भी 39 रन बनाकर नाबाद रहे। थरंगा ने 44 गेंद की अपनी पारी के दौरान 5 चौके लगाए। तिलकरत्ने दिलशान और सनत जयसूर्या 18-18 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका लीजेंड्स की ओर से मखाया एंटिनी (Makhaya Ntini) और अलविरो पीटरसन (Alviro Petersen) ने एक-एक विकेट लिए।

#SLLvsSAL

WICKET

Kulasekara getting back to back wickets for the 2nd time tonight

Watch LIVE only on @Colors_Cineplex, #RishteyCineplex and for free on @justvoot. #UnacademyRoadSafetyWorldSeries pic.twitter.com/iuJcTH0AS2

— Road Safety World Series (@RSWorldSeries) March 19, 2021