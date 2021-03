Road Safety World Series 2021 Streaming Final When and where to watch: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार (21 मार्च) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लीजेंड्स और तिलकरत्ने दिलशान की कप्तानी वाली श्रीलंका लीजेंड्स की टीम आमने-सामने होगी।

इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स की टीम को टूर्नामेंट में एक-एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया लीजेंड्स 6 मैच में 5 जीत और एक हार के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर रहा। उसके 20 अंक थे। सचिन तेंदुलकर की टीम का नेट रनरेट +1.733 रहा। दूसरी ओर, श्रीलंका लीजेंड्स की टीम 6 मैच में 5 जीत और एक हार के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। उसके 20 अंक थे। वह नेट रनरेट के आधार पर इंडिया लीजेंड्स से पीछे था। उसका नेट रनरेट +1.731 था।

इंडिया लीजेंड्स के सचिन तेंदुलकर के अलावा वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह ने ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं। यूसुफ पठान ने गेंद और बल्ले के साथ अहम योगदान दिया है। सहवाग ने 6 मैच में 204 और सचिन ने 6 मैच में 203 रन बनाए हैं। युवराज ने 6 मैच में 134 रन बनाए हैं। युसूफ पठान ने 6 मैच में 7 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर, तिलकरत्ने दिलशान ने 7 मैच में सबसे ज्यादा 250 रन बनाए हैं। उपुल थरंगा के बल्ले से 5 मैच में 224 रन निकले हैं।

इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स (India Legends vs Sri Lanka Legends)के बीच मैच कब शुरू होगा?

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच शाम 7:00 बजे से शुरू होगा।

फाइनल मुकाबला के प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

फाइनल मुकाबले का प्रसारण भारत में Colors Cineplex, Rishtey Cineplex और Colors चैनल पर होगा। आप ऑनलाइन JioTV और Voot App पर देख सकते हैं।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

इंडिया लीजेंड्स: सचिन तेंदुलकर (कप्तान), मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मनप्रीत गोनी, मुनाफ पटेल, प्रज्ञान ओझा, साईराज बहुतुले, जहीर खान, इरफान पठान, संजय बांगर, एबे कुरुविला, समीर दिघे।

श्रीलंका लीजेंड्स: तिलकरत्ने दिलशान, उपुल थरंगा, चमारा सिल्वा, चिंथका जयसिंघे, थिरन तुषारा, नुवान कुलशेखरा, रसेल अर्नाल्ड, अजंथा मेंडिस, परवेज महरूफ, सनथ जयसूर्या, मंजुला प्रसाद, मलिंदा वर्नापूरा, धम्मिका प्रसाद, रंगना हेराथ, चमारा कपुगेदेरा, दुलरंजना विजेसिंघे।