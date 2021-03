महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एक बार फिर से भारत के लिए खेलने को तैयार हैं। दरअसल, आज शुक्रवार यानी 5 मार्च 2021 से रोड शेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी20 (Road Safety World Series T20) 2020-21 टूर्नामेंट फिर से शुरू होना है। यह टूर्नामेंट पिछले साल 7 मार्च को शुरू हुआ था, लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण 4 मैच (11 मार्च तक) ही हुए थे। फिर इसे टाल दिया गया था। अब भारत और बांग्लादेश के बीच मैच से फिर से यह टूर्नामेंट शुरू हो रहा है।

सचिन ने इस टूर्नामेंट के लिए खास तैयारी की है। वह इस टूर्नामेंट को लेकर काफी रोमांचित हैं। मैच से पहले उनकी ओर से शेयर किए गए वीडियो (Video) में भी इसकी बानगी दिखी। सचिन ने ट्विटर पर जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें वह नेट प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। इस दौरान वह कई तरह के शॉट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘भारत के लिए मैदान पर उतरना मेरे लिए हमेशा रोंगटे खड़े करने वाला रहता है। अपने देश के लिए खेलने की खुशी से प्रतीक्षा कर रहा हूं और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के जरिए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता फैला रहा हूं।’

कोरोना के कारण जब पिछले साल यह टूर्नामेंट रोका गया था, तब भारत ने 2 मैच खेले थे। उसने दोनों ही मैच में जीत हासिल की थी। इंडिया लीजेंड्स ने अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज लीजेंड्स को 7 विकेट से हराया था। वहीं, दूसरे मैच में उसने श्रीलंका लीजेंड्स को 5 विकेट से मात दी थी।

Stepping on the field for India always gives me goosebumps.

Looking forward to playing for our country, and spreading awareness about road safety through the #RoadSafetyWorldSeries. pic.twitter.com/ld6fnPdfCY

