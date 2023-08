जब विराट कोहली ने रियान पराग को किया गलती मानने को मजबूर; एक सलाह ने दी करियर को नई राह, अब बल्ले से बरस रहे रन

भारतीय बल्लेबाज रियान पराग ने देवधर ट्रॉफी में कमाल का खेल दिखाकर अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग (सोर्स-एपी फोटो)

प्रत्यूष राज राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज रियान पराग ने हाल ही खत्म हुई देवधर ट्रॉफी में बल्ले और गेंद दोनों से ही कमाल का प्रदर्शन किया। पांच मैचों में उन्होंने 345 रन बनाए और साथ ही 11 विकेट भी लिए। उन्होंने इस दौरान दो शतक भी लगाए। कुछ महीने पहले ही जब वह आईपीएल में खेल रहे थे तब उन्हें उनकी बल्लेबाजी के लिए ट्रोल किया जा रहा था। मुश्किल समय में उन्हें विराट कोहली का साथ मिला जिनकी सलाह का असर अब दिख रहा है। रियान को कोहली से मिली सलाह इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान रियान पराग ने आईपीएल में कोहली से मिली सलाह के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ‘मैं आपको पूरी बात नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि जो चीज छह महीने से काम कर रही है वह कुछ ही समय बाद फेल नहीं हो सकती। आईपीएल में यह होता है कि टूर्नामेंट बहुत जल्दी-जल्दी आगे बढ़ता है और दो मैच में फेल होने के बाद आप खुद पर सवाल खड़े करने लगते हैं। हर कोई गलती करता है, मैंने (कोहली) भी बहुत की है। ‘ रियान ने कोहली की सलाह पर किया काम रियान पराग ने आगे कहा, ‘कोहली ने मुझसे कहा कि मैं मानूं की खराब फेज है और मुझे रिएलिटी चेक मिला हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप वह करना छोड़ दें जो आपके लिए काम कर रहा है।’ पराग ने कोहली की इस सलाह पर काम किया जिसका असर देवधर ट्रॉफी में देखने को मिला है। रियान पराग को ट्रोलर्स से नहीं पड़ता फर्क रियान अब उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो उन्हें ट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा, ‘लोगों को मेरे चिंगम खाने से दिक्कत है, कॉलर ऊपर करने से दिक्कत हैं, मैं जैसे जश्न मनाता हूं उससे दिक्कत है। उन्हें इस बात से भी दिक्कत है कि मैं खाली समय में गोल्फ खेलता हूं। वह बस नफरत करते हैं इसलिए मैं उस बारे में नहीं सोचता।’ Also Read पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी हुई 4 गुनी, अब करोड़ों कमाएंगे बाबर आजम और उनके साथी लेकिन भारतीयों से फिर भी काफी पीछे

