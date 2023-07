रियान पराग ने पहले ठोके 11 छक्के 5 चौके और फिर घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लेकर टीम को दिलाई 88 रन से जीत

रियान पराग ने पहले 131 रन की पारी खेली और फिर 4 विकेट लेकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग (सोर्स-एपी फोटो)

रियान पराग ने पहले बल्ले से और फिर उसके बाद गेंद से धारदार प्रदर्शन करके अपनी टीम ईस्ट जोन को नॉर्थ जोन पर 88 रन की जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। देवधर ट्रॉफी 2023 का सातवां मुकाबला ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन के बीच खेला गया जिसमें पूरी तरह से ईस्ट जोन के खिलाड़ी रियान पराग का वन मैन शो देखने को मिला और वो अपनी टीम की जीत के रियर हीरो रहे। पराग ने पहली पारी में बेहद मुश्किल स्थिति में टीम के लिए शतक लगाया और फिर दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लेकर नॉर्थ जोन के बल्लेबाजों को जीत हासिल करने से रोक दिया। रियान पराग का वन मैन शो ईस्ट जोन को जीत दिलाने में रियान पराग के ऑलराउंड प्रदर्शन की बड़ी भूमिका रही। इस मैच में ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी की थी और इस टीम ने एक समय पर 57 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद पराग की गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली और उन्होंने 131 रन की तेज पारी खेली और सिर्फ 102 गेंदों का उन्होंने सामना किया। उन्होंने अपनी इस पारी में 11 छक्के और 5 चौके लगाए और उनकी इस पारी के दम पर उनकी टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन बनाए। नॉर्थ जोन को जीत के लिए 338 रन का बड़ा लक्ष्य मिला था और इसे इस टीम के लिए रियान पराग ने और मुश्किल बना दिया। उन्होंने 10 ओवर में 57 रन देकर 4 विकेट लिए और हिमांशु राणा, मनदीप सिंह, शुभम रोहिला और संदीप शर्मा को आउट किया। नॉर्थ जोन की तरफ से मनदीप सिंह ने बेहतरीन 50 रन की पारी खेली जबकि अभिषेक शर्मा ने 44 रन, शुभम रोहिला ने 41 रन जबकि हिमांशु राणा ने 40 रन की पारी खेली। इसके अलावा ईस्ट जोन की तरफ से शाहबाज अहमद ने 9.3 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट लिए। वैसे इस मैच में रियान पराग ने जो प्रदर्शन किया वो देवधर ट्रॉफी इतिहास के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक रहा। Also Read वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट टेबल में भारत को पीछे छोड़कर पाकिस्तान बना नंबर वन, जानिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्या है स्थिति

