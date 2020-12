भारतीय पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने लगातार चौथा एमएमए चैम्पियनशिप खिताब जीत लिया। भारत की इस पहलवान ने फिलीपीन की जोमारी टोरेस को वन चैम्पियनशिप के पहले दौर में तकनीकी नॉकआउट में हराया। उन्होंने मैच जीतने के बाद कहा ,‘‘मैं लगातार अच्छे प्रदर्शन की कोशिश कर रही हूं। यह आसान मैच नहीं था लेकिन भविष्य में चुनौतियां और भी कठिन होंगी। अब मेरा ध्यान वन महिला एटमवेट ग्रां प्री जीतने पर है और मैं मेहनत कर रही हूं।’’

द इंडियन टाइग्रेस के नाम से फेमस रितु फोगट एक बार फिर विजयी रही। फोगाट की तुलना में टॉरेस के खाते में ज्‍यादा फाइट दर्ज थी। उसने 8 फाइट कर रखी थीं जबकि फोगाट ने तीन फाइट की थीं। रितु ने अपने रेसलिंग करियर में तीन भारतीय नेशनल चैंपियनशिप और 2016 में कॉमनवेल्‍थ रेसलिंग चैंपियनशिप्‍स में गोल्‍ड मेडल जीता था। रितु ने इस जीत के साथ ही प्रो एमएमए में अपने 4-0 के रिकॉर्ड को कायम रखा है।

रितु ने मैच के बाद कहा, ‘‘मैं लगातार सर्कल में उसे धक्का दे रही थी। टॉरेस के साथ मैच उसी का गवाह है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे उससे ONE: Big Bang में लड़ने का मौका मिला। हालांकि, यह एक आसान मैच नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास भविष्य में मुकाबला करने के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। मेरा अगला लक्ष्य ONE Women’s Atomweight Grand Prix टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल करना है।’’

It’s 4-0. Your love,support and prayers all worked . I can’t thank enough, my coaches, my team,my country, for believing in me and supporting me throughout my journey so far. It’s a team effort and I am enjoying my run. I promise to carry the same momentum to 2021 pic.twitter.com/P2CniPfu8y

— Ritu phogat (@PhogatRitu) December 5, 2020