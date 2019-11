Mixed Martial Arts (MMA) , Ritu Phogat won: भारतीय पहलवान ऋतु फोगाट शनिवार को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में अपनी पहली फाइट जीत गई। दक्षिण कोरिया की अपनी प्रतिद्वंद्वि पहलवान नेम ही किम को हराकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ऋतु फोगाट ने शानदार जीत के साथ अपना डेब्यू किया। ऋतु ने मुकाबले के शुरुआती सेकेंड में पटखनी देकर बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद फिर उन्होंने एक और पटखनी दी। इसके कुछ देर बाद उन्होंने किम को मैट पर ही रखकर उन्हें कब्जे में रखा जिसके बाद रैफरी ने हस्तक्षेप कर मुकाबले को भारतीय पहलवान के नाम किया। ऋतु ने किम को नीचे गिराकर लगातार मुक्कों की बारिश कर दी। ऋतु को रेफरी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह रेफरी की बात नहीं मानी तो रेफरी ने खुद ने हाथ से पकड़कर किम के पास से हटाय़ा।

ऋतु फोगाट की इस जीत के बाद सबसे बड़ी बहन और दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वालीं पहली भारतीय महिला पहलवान गीता ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी। गीता ने लिखा, ‘मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली फाइट जीत के साथ करने शुरुआत करने पर छोटी बहन को बहुत-बहुत बधाई। बता दें कि साल 2017 में ऋतु ने पौलेंड में 48 किलोग्राम कैटेगरी में अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।

छोटी बहन @PhogatRitu को बहुत-१ बधाई MMA One Championship में अपनी पहली फ़ाइट में जीत के साथ MMA में नयी पारी की शुरुआत करने पर Proud of you keep shining girl pic.twitter.com/hr2KaPXSMC

वहीं इस शानदार जीत के बाद ऋतु ने कहा, ‘‘मैं अपनी बहनों और परिवार को शुक्रिया कहना चाहती हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे प्रेरित किया। ’’ उन्होंने अपने अगले लक्ष्य के बारे में कहा, ‘‘मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है अपने देश के लिये ‘वन एटमवेट विश्व चैम्पियनशिप’ का खिताब जीतना। ’’

DOMINANT DEBUT

Indian phenom Ritu Phogat scores a Round 1 TKO against Nam Hee Kim to pick up her first victory in mixed martial arts! @PhogatRitu#WeAreONE #ONEChampionship #AgeOfDragons pic.twitter.com/J2WCjwAhBT

— ONE Championship (@ONEChampionship) November 16, 2019