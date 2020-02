21 फरवरी से भारत-न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के यंग विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत करीब एक महीने के बाद टीम के साथ खेलते दिखाई दिए। लेकिन, पंत का बल्ला एक बार फिर खामोश दिखा और वह केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली गई वनडे सीरीज के दौरान पंत चोटिल हो गए थे। इसके बाद से उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बनाया गया। न्यूजीलैंड के साथ खेली गई वनडे और टी20 टीम में भी पंत को शामिल नहीं किया गया और उनकी जगह केएल राहुल ने ही जिम्मेदारी संभाली।

इस प्रैक्टिस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में हनुमा विहारी के शतक और पुजारा की 93 रनों की पारी के दम पर 263 रन बनाए। पंत ने 10 गेंद में 7 रन बनाए।

Send This Guy Back To Domestic Circle & Let Him Grind Again For The Place In Senior Team. Only Then He’ll Learn To Value His Wicket & Be Responsible.

— Akshay (@IRealAkshay) February 14, 2020