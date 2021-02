आस्ट्रेलिया में भारत की एतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी (ICC Player of the Month award) के पहले पुरस्कार के लिए चुना गया। आईसीसी ने पहली बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार को शुरू किया है। पंत ने इस अवॉर्ड को अपने नाम करने के लिए वोटिंग में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग को पछाड़ा।

23 साल के पंत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी खेली जिससे भारत मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा। वहीं, ब्रिसबेन में उनकी नाबाद 89 रन की पारी की बदौलत भारत ने जीत दर्ज करते हुए एतिहासिक सीरीज जीती। आईसीसी की ओर से जारी बयान में पंत ने कहा, ‘‘किसी भी खिलाड़ी के लिए टीम की जीत में योगदान देना सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, लेकिन इस तरह की पहल युवाओं को खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। मैं टीम इंडिया के प्रत्येक सदस्य को यह पुरस्कार समर्पित करता हूं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हमारी जीत में योगदान दिया। मैं सभी प्रशंसकों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया।’’

पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन 91 रन की आक्रामक पारी खेली थी। पंत के इस पुरस्कार के जीतने पर आईसीसी वोटिंग अकादमी के सदस्य और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा, ‘‘पंत ने यह दोनों पारियां दबाव में और अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए खेली। उन्होंने मैच को ड्राॉ करने और जीतने में अपनी कौशल की विविधता दिखााई। इस दौरान उन्होंने कमाल की मानसिकता दिखायी थी।’’

