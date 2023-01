Rishabh Pant Injury: देहरादून से मुंबई भेजे जाएंगे ऋषभ पंत, सर्जरी की नौबत आई तो विदेश भेजेगा BCCI

Rishabh Pant will be shifted to Mumbai: ऋषभ पंत को लिगामेंट टियर के इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। सर्जरी की जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन या अमेरिका जाएंगे।

Rishabh Pant Treatment: ऋषभ पंत को सर्जरी की जरूरत पड़ी तो इंग्लैंड या अमेरिका भेजे जाएंगे। (फोटो – ट्विटर)

