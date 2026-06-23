इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत मंगलवार (23 जून) को कीमत बड़ा नुकसान झेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ गए। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ट्रेड हुआ। ऋषभ पंत को देकर कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने साथ जोड़ लिया।

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। पंत की दिल्ली कैपिटल्स में 15 करोड़ रुपये में वापसी हुई। उन्होंने 12 करोड़ रुपये का नुकसान झेला। आईपीएल में पंत के अलावा वेंकटेश अय्यर और मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को कीमत में कटौती झेलनी पड़ी है। आइए जानते हैं इनके बारे में:

वेंकटेश अय्यर (KKR ने 2025 में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा, RCB ने 2026 में 7 करोड़ रुपये में खरीदा)

कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 में चैंपियन बनने के बाद अगले साल मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। केकेआर ने अगले साल रिलीज कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें अगले साल 7 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। उन्हें फिल साल्ट और जैकब बेथल के चोटिल होने पर खेलने का मौका मिला। उन्होंने छह पारियों में 186.60 के स्ट्राइक रेट से 209 रन बनाकर सीजन खत्म किया। आरसीबी को चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई।

सैम करन (PBKS ने 2024 में 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा, CSK ने 2025 में INR 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा)

पंजाब किंग्स को आईपीएल 2024 में कप्तान की जरूरत थी। सैम करन को उसने 18.5 करोड़ रुपये में जोड़ा। उन्होंने आठ मैचों में कप्तानी की। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने 270 रन बनाए और 16 विकेट लिए, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया। करन को फिर उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर से साइन किया, लेकिन उनकी कीमत में 87% की कटौती हुई। वह सिर्फ पांच मैचों में खेले।

काइल जेमीसन (RCB ने 2021 में 15 करोड़ रुपये में खरीदा, CSK ने 2023 में 1 करोड़ रुपये में खरीदा

आईपीएल 2021 से पहले आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हेसन ने टीम के मालिकों को साफ कर दिया था कि उन्हें एक लंबा, हिट-द-डेक बॉलर चाहिए जो गेंद को मूव भी कर सके। क्रिस मॉरिस को रिलीज करने के बाद उनकी पसंद न्यूजीलैंड के काइल जेमीसन थे। हालांकि, कोरोना काल में बायो-बबल में रहने और 2021 में लंबे समय तक क्वारंटाइन में रहने से वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। आखिरकार उन्हें आईपीएल 2022 से बाहर कर दिया गया। आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया और अगले सीजन में लौटे चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें बेस प्राइस पर साइन कर लिया।

मिचेल स्टार्क (KKR ने 2024 में 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा, DC ने 2025 में 11.75 करोड़ रुपये में खरीदा)

आईपीएल 2024 में मिचेल स्टार्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी, खासकर इसलिए क्योंकि मिनी-ऑक्शन में अच्छे विदेशी तेज गेंदबाज मिलना मुश्किल होता है। प्लेऑफ में स्टार्क के शानदार प्रदर्शन, जिसने केकेआर को 10 साल में अपना पहला आईपीएल टाइटल दिलाने में मदद की। फिर भी उन्हें रिलीज कर दिया गया। स्टार्क को मेगा ऑक्शन में 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2024 की कीमत से आधे से भी कम में खरीदा।

जाय रिचर्डसन (PBKS ने 2021 में 14 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा, MI ने 2023 में 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा)

पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए बीबीएल में शानदार प्रदर्शन के कारण उनकी आईपीएल ऑक्शन में मांग बढ़ी, लेकिन कोविड आउटब्रेक के कारण सीजन रुकने से पहले वह सिर्फ तीन मैच खेल पाए। रिचर्डसन सितंबर में दूसरे हाफ में वापस नहीं आए और अगले साल पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया। 2022 में उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। उन्हें 2023 में मुंबई इंडियंस ने बेस प्राइस पर साइन किया था, लेकिन हैमस्ट्रिंग इंजरी के के कारण वह नहीं खेल पाए।

12 करोड़ का नुकसान झेल लखनऊ से दिल्ली पहुंचे ऋषभ पंत

आईपीएल 2026 खत्म हुए एक महीना भी नहीं हुआ और ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की विदाई हो गई। पंत को 12 करोड़ का नुकसान हुआ और उनकी दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई। पूरी खबर पढ़ें।