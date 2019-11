बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में भारत को सात विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में छोटी-छोटी गलतियां भारत के लिए मुसीबत बन गईं। मुशफिकुर रहीम की कमाल पारी के दम पर मेहमान टीम ने पहली बार टी-20 क्रिकेट में टीम इंडिया को हराया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए ये मुकाबला भी कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने 27 रनों की पारी खेली जिसमें 26 गेंद ली। वहीं, विकेट के पीछे उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

दरअसल, जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने कप्तान रोहित शर्मा से डीआरएस लेने की अपील की। गेंदबाज चहल को भी यकीन नहीं था लेकिन पंत कांफिडेंट लग रहे थे। इसके बाद रोहित ने पंत की बात मानी लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं हुआ था और सौम्य सरकार सुरक्षित थे। ये देखकर रोहित भी हंसते नजर आए। यूजर्स तो पंत को खरी खोटी सुना रहे हैं।

When some1 says – Pant can replace MS DHONI and I be like –

pic.twitter.com/dBVQfCFZ0w

— Deep Kumar (@deep_kumar07) November 3, 2019