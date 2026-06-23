आईपीएल 2026 के खत्म होने के एक महीने के अंदर ही ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स से विदाई हो गई है। अब पंत की अगले सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स में घर वापसी भी हुई है। जबकि आईपीएल के अगले सीजन से तकरीबन 10 महीने पूर्व यह बड़ा ट्रेड देखने को मिला है। ऋषभ पंत के बदले दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड कर लिया है। कुलदीप का घर कानपुर (यूपी में) है और उनकी गृह राज्य में घर वापसी हुई है।
ऋषभ पंत ने 2016 से 2024 तक दिल्ली के लिए कुल 9 सीजन खेले थे और 111 मुकाबलों में टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 43 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की 2021 से 2024 तक कप्तानी भी की थी। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिकॉर्ड 27 करोड़ की बोली लगाते हुए पंत को अपने साथ जोड़ा था।
ऋषभ पंत को उठाना पड़ा 12 करोड़ का नुकसान
अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ दोबारा ऋषभ पंत 15 करोड़ की रिवाइज्ड कीमत पर जुड़े हैं। यानी 12 करोड़ का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि कुलदीप यादव अपनी मौजूदा राशि 13.50 करोड़ में ही लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े हैं। यानी लखनऊ की पर्स में अब 12 करोड़ रुपये और जुड़ गए हैं। यह राशि आगामी ऑक्शन में टीम के काम आ सकती है।
कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले पांच सीजन खेले। वह 2022 से फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे। उन्होंने दिल्ली के लिए 65 मुकाबलों में 72 विकेट झटके। अब वह आईपीएल 2027 से अपने घरेलू राज्य की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। जबकि ऋषभ पंत का प्रदर्शन लखनऊ के लिए खास नहीं रहा और 28 मैचों में वह 581 रन ही बना पाए। बतौर कप्तान भी लखनऊ के लिए वह फ्लाप साबित हुए।
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