ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद आईपीएल 2026 में एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंत ने पिछले सीजन में यानी आईपीएल 2025 में पहली बार लखनऊ की कप्तानी की थी और ये टीम 7वें स्थान पर रही थी।

टॉप 6 में भी नहीं जगह बना पाएगी लखनऊ की टीम

लखनऊ की टीम ने पंत की कप्तानी में आईपीएल 2025 में 14 में से सिर्फ 6 मैच जीत पाई थी और 8 मैचों में उसे हार मिली थी। पंत आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में इस लीग के इतिहास में ₹27 करोड़ की कीमत के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इसके बावजूद यह भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज लखनऊ के लिए कप्तान और खिलाड़ी दोनों ही भूमिकाओं में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया।

पंत के खराब प्रदर्शन के बावजूद लखनऊ ने उन पर भरोसा जताया और आने वाले इस सीजन के लिए उन्हें कप्तान बनाए रखने का फैसला किया। इस सीजन में ये टीम एक अप्रैल को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

आईपीएल 2026 से पहले भारत और सीएसके के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने लखनऊ को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बयान से साफ लगता है कि लखनऊ टीम में टॉप टीमों से मुकाबला करने की क्षमता ही नहीं है। अश्विन ने यूट्यूब चैनल पर कहा कि इस सीजन के टॉप 3 टीमें तो पहले से ही तय हैं और चौथे, पांचवें व छठे स्थान के लिए जबरदस्त टक्कर होगी, लेकिन लखनऊ इसका हिस्सा नहीं होगी। लखनऊ की टीम टॉप 6 में भी जगह नहीं बना पाएगी।

🚨LSG IS NOT QUALIFY FOR PLAYOFFS – ASHWIN.🚨



Ravi Ashwin said🎙️- Lucknow Super Giants will not qualify for the playoffs in IPL 2026 and are likely to finish in the bottom four.🤯



He also excluded Aiden Markram from the playing XI.



pic.twitter.com/aj5SuECptz — Sam (@Cricsam01) March 22, 2026

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