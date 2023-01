Rishabh Pant: ऋषभ पंत का टेस्ट में रिप्लेसमेंट कौन? क्या यू-टर्न लेगी टीम इंडिया, केएस भरत के अलावा ये हैं विकल्प

Rishabh Pant Replacement in Test: टीम इंडिया अनुभव को देखते हुए विकल्प चुनती है तो वह ऋद्धिमान साहा को मौका मिल सकता है। इसके अलावा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले इशान किशन भी एक विकल्प हैं। केएल राहुल भी विकेटकीपिंग कर सकते हैं।

Indian Cricket Team: इंडियन क्रिकेट टीम। (फोटो- ट्विटर)

