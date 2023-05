खुशखबरी: ऋषभ पंत बगैर सहारे के चलने लगे, क्रिकेटर की यह पोस्ट देख झूम उठे टीम इंडिया के फैंस; देखें Video

ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितनी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। वह अब बगैर स्टीक के चलने लगे हैं। कार दुर्घटना के बाद उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। दुर्घटना काफी गंभीर थी और उनकी जान बाल-बाल बची थी।

ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करने अरूण जेटली स्टेडियम पहुंचे। (फोटो – स्क्रीनग्रैब)

पिछले साल दिसंबर में कार दुर्घटना के शिकार हुए टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत चोट से तेजी से उभर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितनी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। वह अब बगैर स्टीक के चलने लगे हैं। कार दुर्घटना के बाद उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली से रुढ़की जाते वक्त उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई थी। इस दौरान उनकी जान बाल-बाल बची थी। दुर्घटना कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कार पूरी तरह से जल गई थी। ऋषभ पंत इस दुर्घटना के कारण क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स को अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) में भी टीम इंडिया को उनकी कमी खलेगी। टेस्ट क्रिकेट में विदेशों में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने अरूण जेटली स्टेडियम में इस सत्र का पहला मैच खेला था तब पंत मैच देखने पहुंचे थे। इस दौरान वह स्टीक के सहारे चलते दिखे थे। ऋषभ पंत ने इंंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो स्टार विकेटकीपर पंत ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह पहले थोड़ी दूर तक स्टीक के सहारे चलते दिखाई देते हैं। फिर वह स्टीक को सामने खड़े व्यक्ति के पास फेंक देते हैं। इसके बाद वह बगैर सहारे चलते दिखते हैं। वीडियो में उनके दाहिने घुटने पर पट्टी अभी देखी जा सकती है। View this post on Instagram A post shared by Rishabh Pant (@rishabpant)

