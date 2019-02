न्यूजीलैंड को उसके घर में 5 वनडे मैचों की सीरीज में 4-1 से मात देने के बाद अब टीम इंडिया ने तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भी कमर कस ली है और अपने इस अजेय सफर को जारी रखने के लिए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जमकर अभ्यास भी कर रहे हैं। इस टी-20 सीरीज में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे जो वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे। वहीं, सभी की निगाहें युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर भी होगी जो इस सीरीज का हिस्सा होंगे और उनके साथ क्रुणाल पंड्या और सिद्धार्थ कौल भी इस दौरे पर नजर आएंगे। इसके लिए सभी खिलाड़ी जहां एक ओर अभ्यास कर रहे हैं तो वहीं ऋषभ पंत एक खास शॉट की तैयारी में लगे हुए हैं।

पंत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली गई टेस्ट सीरीज के बाद भारत वापस लौट गए थे, जहां उन्होंने इंडिया ए के लिए कुछ अहम पारियां जरूर खेलीं लेकिन अब फिर वो टीम के साथ इस सीरीज में जुड़ गए हैं। उन्होंने नेट्स में जमकर अभ्यास किया और एक शॉट की जमकर प्रैक्टिस की जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने अकांउट पर शेयर किया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन में बीसीसीआई ने लिखा कि टी-20 प्रारूप में पंत का स्वागत है और आप इस शॉट को क्या नाम देना चाहेंगे।

Welcome to the T20 format. What would you call this shot from @RishabPant777 #TeamIndia #NZvIND pic.twitter.com/R5QTJNFtQI

— BCCI (@BCCI) February 5, 2019

दरअसल पंत इस वीडियो में एक गेंद को स्विप के अंदाज में पहली स्लिप के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इस टीम की कमान विराट कोहली की अनुपस्थिति में रोहित शर्मा के हांथों में है। अगर भारत इस सीरीज को जीत जाता है तो लगातार 11वीं टी-20 सीरीज पर भारत बिना हारे एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करेगी। अभी ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है जिसने लगातार 11 सीरीज में हार का स्वाद नहीं चखा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App