आईपीएल 2026 के ऑक्शन के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंड कैमरन ग्रीन ने बाजी मारी थी और वह सीजन के सबसे महंगे खरीदे जाने वाले खिलाड़ी भी बने थे। वहीं कुछ खिलाड़ियों को ऑक्शन से पहले रिटेन भी किया गया था। अगर अब आईपीएल के 19वें सीजन में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो ऋषभ पंत नंबर 1 स्थान पर हैं और विराट कोहली भी टॉप का हिस्सा हैं।

इस लिस्ट में अगर नजर डालें तो टॉप 5 में शामिल तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल इतिहास के भी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। यानी खिलाड़ियों की कमाई के मामले में आईपीएल 2026 पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अगर इस सीजन की बात करें तो कैमरन ग्रीन और मथीसा पथिराना के अलावा प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे कई अनकैप्ड खिलाड़ियों ने भी मोटी कमाई की थी।

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी

ऋषभ पंत (LSG): 27 करोड़ रुपये

27 करोड़ रुपये श्रेयस अय्यर (PBKS): 26.75 करोड़ रुपये

26.75 करोड़ रुपये कैमरन ग्रीन (KKR): 25.20 करोड़ रुपये

25.20 करोड़ रुपये हेनरिक क्लासेन (SRH): 23 करोड़ रुपये

23 करोड़ रुपये विराट कोहली (RCB): 21 करोड़ रुपये

इन 5 खिलाड़ियों की सैलरी 18 करोड़

इसके अलावा आईपीएल 2026 में पांच ऐसे धाकड़ खिलाड़ी हैं जिनकी सैलरी 18 करोड़ है। यह सभी खिलाड़ी अलग-अलग टीमों के हैं, कोई रिटेन है तो किसी को खरीदा गया। मथीसा पथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा था। वहीं जसप्रीत बुमराह को मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस को राशिद खान, अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स और यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 18-18 करोड़ में रिटेन किया था।

ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 ऑक्शन में बिके थे सबसे महंगे

कैमरन ग्रीन: 25.20 करोड़ (केकेआर)

25.20 करोड़ (केकेआर) मथीसा पथिराना: 18 करोड़ (केकेआर)

18 करोड़ (केकेआर) प्रशांत वीर: 14.20 करोड़ (सीएसके)

14.20 करोड़ (सीएसके) कार्तिक शर्मा: 14.20 करोड़ (सीएसके)

14.20 करोड़ (सीएसके) लियाम लिविंगस्टोन: 13 करोड़ (SRH)

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से इन खिलाड़ियों पर पैसा लुटाया गया है, वह कितना इसे साबित कर पाते हैं। खासतौर से ऋषभ पंत पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। क्योंकि वह इंजरी से वापसी कर रहे हैं और पिछला सीजन भी उनका अच्छा नहीं रहा था।

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