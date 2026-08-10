रोहित शर्मा ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा जरूर कह दिया था, मगर उनके रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में भी जोरदार हैं। उसी में से एक है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड। इस मामले में बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बाद टॉप 5 में भारतीयों का ही जलवा है। इस लिस्ट में ऋषभ पंत दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं।
वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2019 से 2025 तक 69 पारियों में 56 छक्के लगाकर तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। भारत के मौजूदा स्टार ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। यह चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं क्योंकि कप्तान शुभमन गिल भी आतिशी ओपनर यशस्वी से ऊपर इस लिस्ट में मौजूद हैं।
यशस्वी के नाम अब तक WTC में 45 और शुभमन गिल के नाम 46 छक्के दर्ज हैं। शीर्ष 10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें पांच भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। भारत के स्टार ऑलराउंडर और मौजूदा टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। जडेजा ने अब तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 73 पारी खेलते हुए 42 छक्के लगाए हैं। यानी गिल, यशस्वी और जडेजा के बीच श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज में आगे निकलने की होड़ दिख सकती है।
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के शीर्ष 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|0
|4s
|6s
|बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)
|64
|117
|7
|3857
|176
|35.06
|6550
|58.88
|8
|19
|6
|395
|88
|ऋषभ पंत (भारत)
|40
|71
|4
|2780
|146
|41.49
|3739
|74.35
|6
|16
|2
|302
|77
|रोहित शर्मा (भारत)
|40
|69
|3
|2716
|212
|41.15
|4657
|58.32
|9
|8
|2
|322
|56
|शुभमन गिल (भारत)
|40
|73
|7
|2843
|269
|43.07
|4623
|61.49
|10
|8
|5
|318
|46
|यशस्वी जायसवाल (भारत)
|28
|53
|2
|2511
|214*
|49.23
|3803
|66.02
|7
|13
|6
|312
|45
|हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)
|34
|60
|1
|2999
|317
|50.83
|3555
|84.36
|9
|15
|4
|316
|44
|रवींद्र जडेजा (भारत)
|48
|73
|12
|2610
|175*
|42.78
|5090
|51.27
|5
|18
|4
|249
|42
|ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)
|57
|97
|5
|3929
|175
|42.70
|5277
|74.45
|11
|15
|6
|486
|40
|डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड)
|32
|54
|5
|2127
|190
|43.40
|4036
|52.70
|6
|12
|1
|210
|38
|जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
|35
|67
|6
|2236
|162
|36.65
|3377
|66.21
|6
|6
|7
|272
|32
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