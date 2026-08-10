रोहित शर्मा ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा जरूर कह दिया था, मगर उनके रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में भी जोरदार हैं। उसी में से एक है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड। इस मामले में बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बाद टॉप 5 में भारतीयों का ही जलवा है। इस लिस्ट में ऋषभ पंत दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं।

वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2019 से 2025 तक 69 पारियों में 56 छक्के लगाकर तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। भारत के मौजूदा स्टार ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। यह चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं क्योंकि कप्तान शुभमन गिल भी आतिशी ओपनर यशस्वी से ऊपर इस लिस्ट में मौजूद हैं।

यशस्वी के नाम अब तक WTC में 45 और शुभमन गिल के नाम 46 छक्के दर्ज हैं। शीर्ष 10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें पांच भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। भारत के स्टार ऑलराउंडर और मौजूदा टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। जडेजा ने अब तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 73 पारी खेलते हुए 42 छक्के लगाए हैं। यानी गिल, यशस्वी और जडेजा के बीच श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज में आगे निकलने की होड़ दिख सकती है।

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के शीर्ष 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट 100s 50s 0 4s 6s बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) 64 117 7 3857 176 35.06 6550 58.88 8 19 6 395 88 ऋषभ पंत (भारत) 40 71 4 2780 146 41.49 3739 74.35 6 16 2 302 77 रोहित शर्मा (भारत) 40 69 3 2716 212 41.15 4657 58.32 9 8 2 322 56 शुभमन गिल (भारत) 40 73 7 2843 269 43.07 4623 61.49 10 8 5 318 46 यशस्वी जायसवाल (भारत) 28 53 2 2511 214* 49.23 3803 66.02 7 13 6 312 45 हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) 34 60 1 2999 317 50.83 3555 84.36 9 15 4 316 44 रवींद्र जडेजा (भारत) 48 73 12 2610 175* 42.78 5090 51.27 5 18 4 249 42 ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) 57 97 5 3929 175 42.70 5277 74.45 11 15 6 486 40 डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड) 32 54 5 2127 190 43.40 4036 52.70 6 12 1 210 38 जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड) 35 67 6 2236 162 36.65 3377 66.21 6 6 7 272 32

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