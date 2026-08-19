ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बेहतरीन 66 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 100 छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वह टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। इस पारी के दौरान उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को पछाड़ा और भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय भी बन गए।

यशस्वी जायसवाल इस लिस्ट के टॉप 5 से बाहर हैं, वहीं शुभमन गिल के अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस लिस्ट के टॉप 5 बल्लेबाजों में मौजूद हैं। अगर भारत के एक्टिव खिलाड़ियों की बात करें तो पंत नंबर 1 और शुभमन दूसरे पर हैं। वहीं रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में विराट कोहली से ऊपर चौथे स्थान पर हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल इस लिस्ट में छठे, केएल राहुल 7वें नंबर पर मौजूद हैं।

टॉप 10 में मौजूद भारत के पांच खिलाड़ी ऐसे हैं जो मौजूदा टीम का हिस्सा हैं। जबकि पांच ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट में टीम का हिस्सा नहीं हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल के नाम टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद हैं।

WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत 100s 50s 0s 4s 6s ऋषभ पंत 41 73 2885 41.81 6 17 2 314 80 शुभमन गिल 41 75 2867 42.16 10 8 5 321 46 रोहित शर्मा 40 69 2716 41.15 9 8 2 322 56 रविंद्र जडेजा 49 75 2632 41.77 5 18 4 250 42 विराट कोहली 46 79 2617 35.36 5 11 7 296 11 यशस्वी जायसवाल 29 55 2543 47.98 7 13 7 317 45 केएल राहुल 34 64 2265 37.13 6 10 3 272 19 चेतेश्वर पुजारा 35 62 1769 29.98 1 15 6 225 5 अजिंक्य रहाणे 29 49 1589 34.54 3 9 4 189 9 मयंक अग्रवाल 19 33 1293 39.18 4 4 1 170 23

ऋषभ पंत ने टेस्ट में रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्कों का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; स्टोक्स-गिलक्रिस्ट और मैकुलम पीछे

ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में इतिहास रचा। उन्होंने दूसरी पारी में 53 गेंद पर छक्का लगाकर अपना पचासा पूरा किया और यह टेस्ट में उनका 100वां छक्का भी था। उनसे पहले किसी भी भारतीय ने यह नहीं किया था। वह सबसे तेज ऐसा करने वाले भी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



