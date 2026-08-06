वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत अब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी। इस टेस्ट सीरीज से पहले अगर बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें ऋषभ पंत पहले स्थान पर काबिज हैं। शीर्ष 10 बल्लेबाजों में पंत के अलावा भारत के 3 अन्य बल्लेबाज भी शामिल हैं।

पंत ने लगाए हैं 6 मैचों में 21 छक्के

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने नाम कर रखा है। पंत ने इस साइकल में अब तक कुल 6 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल 21 छक्के लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जेमी स्मिथ हैं जिन्होंने 12 मैचों में 16 छक्के लगाए हैं। तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के बैटर समार जोसेफ हैं जिन्होंने 7 मैचों में 15 छक्के लगाए हैं।

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं जिनके बल्ले से 8 मैचों में 15 छक्के निकले हैं जबकि उनके ठीक पीछे यानी 5वें स्थान पर हैरी ब्रुक हैं जिन्होंने 13 मैचों में 15 छक्के लगाए हैं। समार जोसेफ, गिल और ब्रुक तीनों ने ही अब तक 15-15 छक्के लगाए हैं, लेकिन कम मैच के आधार पर समार तीसरे, गिल चौथे और ब्रुक 5वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में छठे नंबर पर भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने 9 मैचों में 13 छक्के लगाए हैं तो वहीं 7वें नंबर पर 8 मैचों में 10 छक्के लगाकर वाशिंगटन सुंदर मौजूद हैं। (ये सभी आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट1005004s6s
ऋषभ पंत2025-202561105281344867877.872305221
जेमी स्मिथ2025-202612233746184*37.399674.891418816
सेमार जोसेफ2025-202671212134419.36195109.230011615
शुभमन गिल2025-2025814295026979.16146464.8951010815
हैरी ब्रुक2025-202613251105615844127982.5627311715
रविंद्र जडेजा2025-20259155725107*72.5128956.242606813
वाशिंगटन सुंदर2025-20258133417101*41.791045.821113110
ट्रैविस हेड2025-2026816085317053.31107379.493201029
जॉन कैंपबेल2025-20261019155011530.55110549.77122689
मार्को यानसेन2025-20253401189329.513686.7601178

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