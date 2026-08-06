वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत अब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी। इस टेस्ट सीरीज से पहले अगर बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें ऋषभ पंत पहले स्थान पर काबिज हैं। शीर्ष 10 बल्लेबाजों में पंत के अलावा भारत के 3 अन्य बल्लेबाज भी शामिल हैं।

पंत ने लगाए हैं 6 मैचों में 21 छक्के

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने नाम कर रखा है। पंत ने इस साइकल में अब तक कुल 6 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल 21 छक्के लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जेमी स्मिथ हैं जिन्होंने 12 मैचों में 16 छक्के लगाए हैं। तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के बैटर समार जोसेफ हैं जिन्होंने 7 मैचों में 15 छक्के लगाए हैं।

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं जिनके बल्ले से 8 मैचों में 15 छक्के निकले हैं जबकि उनके ठीक पीछे यानी 5वें स्थान पर हैरी ब्रुक हैं जिन्होंने 13 मैचों में 15 छक्के लगाए हैं। समार जोसेफ, गिल और ब्रुक तीनों ने ही अब तक 15-15 छक्के लगाए हैं, लेकिन कम मैच के आधार पर समार तीसरे, गिल चौथे और ब्रुक 5वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में छठे नंबर पर भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने 9 मैचों में 13 छक्के लगाए हैं तो वहीं 7वें नंबर पर 8 मैचों में 10 छक्के लगाकर वाशिंगटन सुंदर मौजूद हैं। (ये सभी आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4s 6s ऋषभ पंत 2025-2025 6 11 0 528 134 48 678 77.87 2 3 0 52 21 जेमी स्मिथ 2025-2026 12 23 3 746 184* 37.3 996 74.89 1 4 1 88 16 सेमार जोसेफ 2025-2026 7 12 1 213 44 19.36 195 109.23 0 0 1 16 15 शुभमन गिल 2025-2025 8 14 2 950 269 79.16 1464 64.89 5 1 0 108 15 हैरी ब्रुक 2025-2026 13 25 1 1056 158 44 1279 82.56 2 7 3 117 15 रविंद्र जडेजा 2025-2025 9 15 5 725 107* 72.5 1289 56.24 2 6 0 68 13 वाशिंगटन सुंदर 2025-2025 8 13 3 417 101* 41.7 910 45.82 1 1 1 31 10 ट्रैविस हेड 2025-2026 8 16 0 853 170 53.31 1073 79.49 3 2 0 102 9 जॉन कैंपबेल 2025-2026 10 19 1 550 115 30.55 1105 49.77 1 2 2 68 9 मार्को यानसेन 2025-2025 3 4 0 118 93 29.5 136 86.76 0 1 1 7 8

जोस बटलर ने तोड़ा पोलार्ड का रिकॉर्ड, बाबर से आगे रोहित; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-15 बैटर

जोस बटलर ने द हंड्रेड के 21वें मैच में अपनी टीम के लिए नाबाद 51 रन की पारी खेली और किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर अब टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)