श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में कोलंबो में भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दमदार पारी खेली थी और 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 63 रन की पारी 89 गेंदों पर खेली थी। पंत ने अपनी इस पारी के बाद रविंद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया था और वो भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए थे।

पंत ने रविंद्र जडेजा को छोड़ा पीछे

पंत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में 66 रन बनाते ही रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 24वीं बार 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया जबकि रविंद्र जडेजा ने ऐसा कुल 23 बार किया है। कमाल की बात ये है कि इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसा 20 बार किया है। गिल इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

◎ 24: ऋषभ पंत

◎ 23: रविंद्र जडेजा

◎ 20: यशस्वी जयसवाल

◎ 19: शुभमन गिल

◎ 17: रोहित शर्मा

◎ 16: चेतेश्वर पुजारा

◎ 16: केएल राहुल

◎ 16: विराट कोहली

मार्क बाउचर से आगे निकले पंत

पंत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 66 रन की पारी खेली और बतौर विकेटकीपर विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा बार 50 प्लस पारी खेलने का मामले में मार्त बाउचर से आगे निकल गए और तीसरे नंबर पर आ गए। पंत ने बतौर विकेटकीपर विदेशी धरती पर 17वीं बार 50 प्लस की पारी खेली जबकि मार्क बाउचर ने ऐसा 16 बार किया था। इस लिस्ट में एडम गिलक्रिस्ट, एमएस धोनी और एलन नॉट संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसा 19-19 बार किया था।

विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने वाले विकेटकीपर

◎ 19 – एडम गिलक्रिस्ट

◎ 19 – एमएस धोनी

◎ 19 – एलन नॉट

◎ 18 – एंडी फ्लावर

◎ 18 – मैट प्रायर

◎ 17 – ऋषभ पंत

◎ 16 – मार्क बाउचर

गिल ने पूरे किए 1000 रन, रोहित-कोहली छूटे पीछे; WTC के एक साइकल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान

गिल ने कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 50 रन बनाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकल में अपने 1000 रन पूरे किए साथ ही विराट कोहली और बेन स्टोक्स का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)