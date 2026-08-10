टी20 और वनडे की धूम के बाद इन दिनों टेस्ट क्रिकेट की हर तरफ चर्चा है। भारतीय टीम भी श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त 2026 से टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड काफी चर्चा में हैं। उन्हीं में से एक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का। दरअसल इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ी काफी पीछे हैं। पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक इस लिस्ट में टॉप पर हैं।

वहीं भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो भारत के लिए सबसे तेज टेस्ट फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। वहीं दुनियाभर के टॉप 20 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों के ही नाम हैं। ऋषभ पंत के अलावा एक नाम इस लिस्ट में भारत के दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव का। इन दोनों के अलावा टॉप 20 की इस लिस्ट में भारत की तरफ से कोई भी जगह नहीं बना पाया है।

खास बात यह भी है ऋषभ पंत का नाम टॉप 20 की लिस्ट में दो बार मौजूद है। उन्होंने एक बार 28 और एक बार 29 गेंद पर टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ा है। वहीं कपिल देव ने 30 गेंद पर पचासा ठोका था। जबकि नंबर 1 पर मौजूद मिस्बाह उल हक ने यह रिकॉर्ड 21 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पचासा लगाकर बनाया था। 2014 में उन्होंने यह कारनामा किया था। मौजूदा समय में जब बैजबॉल जैसे शब्दों की बात होती है, तब भी उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा है।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 20 बल्लेबाज

गेंदें खिलाड़ी मैच स्थान वर्ष 21 मिस्बाह-उल-हक पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया अबू धाबी 2014 23 डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान सिडनी 2017 24 जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे केपटाउन 2005 24 बेन स्टोक्स इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज बर्मिंघम 2024 25 शेन शिलिंगफोर्ड वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड किंग्स्टन 2014 26 शाहिद अफरीदी पाकिस्तान बनाम भारत बेंगलुरु 2005 26 मोहम्मद अशरफुल बांग्लादेश बनाम भारत मीरपुर 2007 26 डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज पोर्ट एलिजाबेथ 2014 27 यूसुफ योहाना पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका केपटाउन 2003 28 फोफी विलियम्स वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड ब्रिजटाउन 1948 28 इयान बॉथम इंग्लैंड बनाम भारत दिल्ली 1981 28 क्रिस गेल वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड पोर्ट ऑफ स्पेन 2014 28 कोलिन डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका क्राइस्टचर्च 2018 28 ऋषभ पंत भारत बनाम श्रीलंका बेंगलुरु 2022 29 ब्रूस यार्डली ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज ब्रिजटाउन 1978 29 टिम साउदी न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड नेपियर 2008 29 ऋषभ पंत भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2025 30 कपिल देव भारत बनाम पाकिस्तान कराची 1982 30 विवियन रिचर्ड्स वेस्टइंडीज बनाम भारत किंग्स्टन 1983 30 तिलकरत्ने दिलशान श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड गॉल 2009

यशस्वी से आगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत नंबर 2; WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के शीर्ष 10 बल्लेबाज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट देखें। ऋषभ पंत इसमें नंबर 2 पर हैं, जबकि रोहित शर्मा इस सूची में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से आगे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





