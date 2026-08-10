टी20 और वनडे की धूम के बाद इन दिनों टेस्ट क्रिकेट की हर तरफ चर्चा है। भारतीय टीम भी श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त 2026 से टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड काफी चर्चा में हैं। उन्हीं में से एक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का। दरअसल इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ी काफी पीछे हैं। पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक इस लिस्ट में टॉप पर हैं।

वहीं भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो भारत के लिए सबसे तेज टेस्ट फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। वहीं दुनियाभर के टॉप 20 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों के ही नाम हैं। ऋषभ पंत के अलावा एक नाम इस लिस्ट में भारत के दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव का। इन दोनों के अलावा टॉप 20 की इस लिस्ट में भारत की तरफ से कोई भी जगह नहीं बना पाया है।

खास बात यह भी है ऋषभ पंत का नाम टॉप 20 की लिस्ट में दो बार मौजूद है। उन्होंने एक बार 28 और एक बार 29 गेंद पर टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ा है। वहीं कपिल देव ने 30 गेंद पर पचासा ठोका था। जबकि नंबर 1 पर मौजूद मिस्बाह उल हक ने यह रिकॉर्ड 21 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पचासा लगाकर बनाया था। 2014 में उन्होंने यह कारनामा किया था। मौजूदा समय में जब बैजबॉल जैसे शब्दों की बात होती है, तब भी उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा है।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 20 बल्लेबाज

गेंदेंखिलाड़ीमैचस्थानवर्ष
21मिस्बाह-उल-हकपाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलियाअबू धाबी2014
23डेविड वॉर्नरऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तानसिडनी2017
24जैक्स कैलिसदक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वेकेपटाउन2005
24बेन स्टोक्सइंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीजबर्मिंघम2024
25शेन शिलिंगफोर्डवेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंडकिंग्स्टन2014
26शाहिद अफरीदीपाकिस्तान बनाम भारतबेंगलुरु2005
26मोहम्मद अशरफुलबांग्लादेश बनाम भारतमीरपुर2007
26डेल स्टेनदक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीजपोर्ट एलिजाबेथ2014
27यूसुफ योहानापाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीकाकेपटाउन2003
28फोफी विलियम्सवेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंडब्रिजटाउन1948
28इयान बॉथमइंग्लैंड बनाम भारतदिल्ली1981
28क्रिस गेलवेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंडपोर्ट ऑफ स्पेन2014
28कोलिन डी ग्रैंडहोमन्यूजीलैंड बनाम श्रीलंकाक्राइस्टचर्च2018
28ऋषभ पंतभारत बनाम श्रीलंकाबेंगलुरु2022
29ब्रूस यार्डलीऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीजब्रिजटाउन1978
29टिम साउदीन्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंडनेपियर2008
29ऋषभ पंतभारत बनाम ऑस्ट्रेलियासिडनी2025
30कपिल देवभारत बनाम पाकिस्तानकराची1982
30विवियन रिचर्ड्सवेस्टइंडीज बनाम भारतकिंग्स्टन1983
30तिलकरत्ने दिलशानश्रीलंका बनाम न्यूजीलैंडगॉल2009

यशस्वी से आगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत नंबर 2; WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के शीर्ष 10 बल्लेबाज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट देखें। ऋषभ पंत इसमें नंबर 2 पर हैं, जबकि रोहित शर्मा इस सूची में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से आगे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर