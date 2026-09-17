वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जिस भारतीय टीम का ऐलान किया गया उसमें ऋषभ पंत को जगह नहीं दी गई। माना जा रहा था कि इशान किशन के उपलब्ध नहीं होने की वजह से पंत टीम में दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन्हें दरकिनार करते हुए ध्रुव जुरेल को प्राथमिकता दी और उन्हें टीम में शामिल किया गया।

दो साल से वनडे टीम से बाहर हैं पंत

ऋषभ पंत दो साल से भारतीय वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं और वो लगातार इग्नोर किए जा रहे हैं। पंत ने भारत के लिए आखिरी वनडे मैच 7 अगस्त 2024 को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेला था और इस मैच में उन्होंने 6 रन बनाए थे और विकेट के पीछे एक कैच लपका था। इशान की गैरमौजूदगी के बावजूद आखिर सेलेक्टर्स ने पंत को वनडे टीम में जगह क्यों नहीं दी। इसके बारे में पीटीआई ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि टीम सेलेक्शन प्रोसेस से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ऋषभ पंत में जबरदस्त क्षमता और टैलेंट है, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो खुद को साबित नहीं कर पाए हैं और ये बात उनके हक में नहीं है।

सूक्ष ने पीटीआई से आगे कहा कि पंत ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी जबरदस्त प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया है। यही नहीं पंत का टीम में चयन नहीं किया जाना टीम के कुछ अहम सदस्यों के मिले फीडबैक पर भी आधारित था। सूत्र ने बताया कि टीम मैनेजमेंट के अहम सदस्यों से मिले फीडबैक के आधार पर पंत को वनडे टीम में शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पंत को बेशक वनडे टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन ईरानी कप के लिए उन्हें रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का कप्तान बनाया गया। पंत ने भारत के लिए अब तक 31 वनडे मैचों में एक शतक के साथ 871 रन बनाए हैं और विकेट के पीछे 28 शिकार किए हैं।

ईरानी कप ट्रॉफी के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम

ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उप-कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप*, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा।

इशान टॉप-10 से बाहर, अभिषेक निकले ब्रेविस से आगे; T20I में 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले शीर्ष दस बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 11 छक्के लगा चुके अभिषेक ने 2026 में टी20 मैचों में छक्के लगाने के मामले में डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में वैभव टॉप-5 से जबकि इशान किशन टॉप-10 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)