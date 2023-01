Rishabh Pant’s Knee Surgery Successful: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में घुटने की सफल सर्जरी (Surgery) हुई। सूत्रों ने एएनआई (ANI) को बताया कि सर्जरी (Surgery) शुक्रवार को हुई। भारतीय क्रिकेटर (Indian Cricketer) अब मेडिकल टीम (Medical Team) की निगरानी में है और तेजी से ठीक हो रहे हैं।

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को बुधवार को देहरादून (Dehradun) के मैक्स अस्पताल (Max Super Speciality Hospital) से मुंबई (Mumbai) के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital And Medical Research Institute) में भर्ती कराया गया था।

ऋषभ पंत 30 दिसंबर को एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को देहरादून (Dehradun) के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board Of Control For Cricket In India) ने एक बयान जारी किया।

बीसीसीआई (BCCI) की ओर से जारी बयान में कहा गया था, ‘विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की सर्जरी होगी। इसके बाद लिगामेंट टियर का इलाज शुरू किया जाएगा। ऋषभ पंत की रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के दौरान मेडिकल टीम द्वारा निगरानी की जाएगी।’ बयान में कहा गया था कि ऋषभ पंत अस्पताल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रमुख और आर्थोस्कोपी एंड शोल्डर सर्विस के निदेशक डॉ. दिनशॉ पारदीवाला की सीधी निगरानी में रहेंगे।

बीसीसीआई (BCCI) के बयान के मुताबिक, ‘बोर्ड ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की रिकवरी प्रक्रिया में मदद और तेजी लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। इस अवधि के दौरान ऋषभ पंत को हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी।’ मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. दिनशॉ पारदीवाला की निगरानी में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सर्जरी शुरू हुई और यह 2-3 घंटे तक चली।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को वापस एक्शन में आने में महीनों लग जाएंगे। इससे ऋषभ पंत के इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League/IPL), एशिया कप (Asia Cup) 2023 और आईसीसी (ICC) एकदिवसीय विश्व कप (One Day International World Cup) 2023 पर हिस्सा लेने पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है।