भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने 31 रनों से मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया है। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है वहीं विकेटों के पीछे से ऋषभ पेत ने भी शानदार भूमिका अदा की है। इस मुकाबले में उनके नाम एक खास रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। अभी हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज करने वाले पंत ने एक भारतीय विकेटकीपर के तौर पर खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

बता दें कि इस मुकाबले की पहली पारी में पंत ने कुल 6 कैच लपके थे वहीं दूसरी पारी में पंत ने 5 कैच लपके और कुल 11 कैच लपककर एक खास कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। किसी भी भारतीय विकेटकीपर के तौर पर यह टेस्ट मैच में लपका गया सबसे ज्यादा कैच है। उनके अलावा इसी साल रिद्धिमान साहा ने 10 कैच एक मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लपके थे। इसके अलावा नयन मोगिया ने दो बार और एमएस धोनी ने एक बार टेस्ट क्रिकेट में 8 कैच लपके हैं। वहीं पंत ने क्रिकेट जगत में सबसे बेस्ट प्रदर्शन की भी बराबरी की है। एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कैच के मामले में अबतक इंग्लैंड के रसेल, दक्षिण अफ्रीका के डिविलियर्स और ऑस्ट्रेलिया के गिलक्रिस्ट का नाम शुमार था जिन्होंने 11 कैच लपके थे अब इसमें पंत का नाम भी जुड़ गया है।

DROPPED: Pant drops Lyon. It would've given Pant the Test record for dismissals.#AUSvIND #FoxCricket pic.twitter.com/5wuCyd5NtK

— Fox Cricket (@FoxCricket) December 10, 2018