ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले खुद को पूरी तरह बदलने की तैयारी में दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से सफेद गेंद क्रिकेट में लगातार नजरअंदाज हो रहे ऋषभ पंत अब अपने खेल और फिटनेस दोनों पर खास काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऋषभ पंत ने हाल ही में युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के साथ मुंबई में खास प्रशिक्षण लिया।

स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान फोकस बेसिक्स सुधारने और शॉट सिलेक्शन में क्लैरिटी लाने पर रहा। ऐसे में सवाल बड़ा है- क्या युवराज का ‘मिडास टच’ ऋषभ पंत की किस्मत बदल पाएगा? क्या IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान अपने पुराने अंदाज में वापसी कर पाएगा?

पंत ने युवराज के साथ बिताए पांच दिन

लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) ने भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण की चेन्नई स्थित अकादमी ‘कोचिंग बियॉन्ड’ में अपना प्री-सीजन बेस बनाया है। चेन्नई पहुंचने से पहले ऋषभ पंत ने मुंबई में युवराज सिंह के साथ पांच दिन बिताए।

युवराज के साथ हुए इन सेशंस का फ़ोकस बुनियादी बातों जैसे सही पोस्चर बनाए रखना, बैट स्विंग और सबसे बढ़कर शॉट चुनने में स्पष्टता। माना जाता है कि इसका उद्देश्य चीजों को आसान रखना था। बता दें, युवराज ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है।

अश्विन ने पंत को दी ओपनिंग करने की सलाह

रविचंद्रन अश्विन भी ऋषभ पंत को लेकर अपनी राय सार्वजनिक कर चुके हैं। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, ‘शायद अगर वह युवराज सिंह के साथ प्रैक्टिस करें तो वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह वह ‘मिडास टच’ हो सकता है जिसकी ऋषभ पंत को जरूरत है।’ ‘मिडास टस’ एक ग्रीक पौराणिक कथा से निकला है। कथा में ग्रीक राजा मिडास जिस भी चीज को छूते थे वह सोने में बदल जाती थी।

अश्विन ने कहा, ‘…लेकिन वह (लखनऊ सुपर जायंट्स) ऋषभ पंत का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरी राय में तो मेरी राय में पंत को ओपनिंग करनी चाहिए या नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। ऋषभ को इससे नीचे बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए।’

अश्निन ने हालांकि साफ किया कि इस फॉर्मेट में ऋषभ पंत के लिए सबसे सही जगह बतौर ओपनर ही है। अश्विन ने कहा, ‘अगर आप मिचेल मार्श और एडेन मार्करम के साथ जाना चाहते हैं तो आप ऋषभ को कहां खिलाएंगे? उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराने के लिए सबसे सही नंबर ओपनिंग ही है।

रविचंद्रन अश्विन ने अपनी तर्क को पुख्ता करते हुए कहा, ‘…क्योंकि अगर आपका कप्तान जबरदस्त खेल रहा हो तो वह टीम बिल्कुल ही अलग नजर आती है और पारवप्ले के दौरान ऋषभ पंत को कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।’

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