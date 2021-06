ऋषभ पंत ने ठोका तूफानी शतक, फॉर्म में लौटे शुभमन गिल; इशांत शर्मा ने बरपाया कहर

भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है। वहां उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और मेजबान इंग्लैंड से पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक खेलेगी। विराट कोहली की टीम उसकी तैयारी साउथम्पटन में कर रही है। ऋशभ पंत, शुभमन गिल और इशांत शर्मा ने इंट्रा-स्क्वाड (intra-squad) मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर दौरे की अच्छी शुरुआत की है।

इंग्लैंड दौरे पर अभ्यास के लिए दो टीमें बनीं। एक के कप्तान विराट कोहली तो दूसरे के केएल राहुल। ओपनर शुभमन गिल ने 135 गेंद पर 85 रन बनाए। उनके अलावा ऋषभ पंत ने 94 गेंद पर नाबाद 121 रन ठोक दिए। गेंदबाजी में इशांत शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 36 रन देकर तीन विकेट लपके। इस मैच की एक तस्वीर बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की।

Captain vs Captain at the intra-squad match simulation. What do you reckon happened next? Straight-drive

Defense

LBW#TeamIndia | @imVkohli | @klrahul11 pic.twitter.com/n6pBvMNySy — BCCI (@BCCI) June 12, 2021

कोहली इस दौरान गेंदबाजी करते भी नजर आए। उन्होंने विपक्षी टीम के कप्तान केएल राहुल के सामने गेंदबाजी की। बीसीसीआई द्वारा पहले पोस्ट किए गए मैच के एक वीडियो में पंत छक्का मार रहे थे। भारत ने अपना पहला ग्रुप अभ्यास सत्र गुरुवार को एजेस बाउल से सटे एक मैदान में किया। खिलाड़ियों को व्यायाम के उद्देश्य से उनके कमरों में बुनियादी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

A good Day 1 at office for #TeamIndia at the intra-squad match simulation ahead of #WTC21 Final pic.twitter.com/TFb06126fr — BCCI (@BCCI) June 12, 2021

इंग्लैंड दौरे पर भारत का शेड्यूल: भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे की शुरुआत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से करेगी। वह 18 से 22 जून तक साउथऐम्पटन में खेला जाएगा। इसके बाद 4 अगस्त से इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम में 4 से 8 अगस्त, दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स (लंदन) में 12 से 16 अगस्त, तीसरा टेस्ट मैच लीड्स में 25 से 29 अगस्त, चौथा टेस्ट मैच केनिंगटन ओवल (लंदन) में 2 से 6 सितंबर और पांचवां टेस्ट मैच 10 से 14 सितंबर तक मैनचेस्टर में खेला जाएगा।