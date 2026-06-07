आईपीएल 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी के बाद अपना दम दिखाया और अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में भारत के लिए अहम पारी खेली। पंत ने इस मैच में 81 रन बनाए जो टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे। पंत अपने शतक के करीब आकर आउट हो गए, लेकिन पंत ने अपनी इस पारी में लगाए 3 छक्कों की मदद से जैक कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

पंत निकले कैलिस से आगे

पंत ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी में अपनी 81 रन की पारी के दौरान 3 छक्के और 6 चौके लगाए। इन तीन छक्कों की मदद से पंत अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में जैक कैलिस के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर आ गए। कैलिस ने भी टेस्ट क्रिकेट में 97 छक्के लगाए थे जबकि पंत के भी 97 छक्के हो चुके हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर बेन स्टोक्स 136 छक्कों के साथ मौजूद है।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाजों की लिस्ट में ब्रायन लारा 88 छक्कों के साथ 8वें नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा भी 88 छक्कों के साथ लारा के साथ 8वें स्थान पर ही मौजूद हैं। क्रिस गेल और टिम साउदी 98-98 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर एक साथ मौजूद हैं। पंत के पास अब कई खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है साथ ही अगर वो दूसरी पारी में 3 छक्के लगा देते हैं तो वो टेस्ट में भारत की तरफ से 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

136 छक्के- बेन स्टोक्स (218 पारी)

107 छक्के- ब्रेंडन मैकुलम (176 पारी)

100 छक्के- एडम गिलक्रिस्ट (137 पारी)

98 छक्के- क्रिस गेल (182 पारी)

98 छक्के- टिम साउदी (156 पारी)

97 छक्के- ऋषभ पंत (87 पारी)

97 छक्के- जैक कैलिस (280 पारी)

91 छक्के- वीरेंद्र सहवाग (180 पारी)

90 छक्के- एंजेलो मैथ्यूज (212 पारी)

88 छक्के- ब्रायन लारा (232 पारी)

88 छक्के- रोहित शर्मा (116 पारी)

गिल निकले धवन से आगे, रोहित शीर्ष दस से बाहर; सबसे कम पारियों में 20 इंटनेशनल शतक लगाने वाले टॉप-11 भारतीय

शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 20वां शतक लगाया और शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 20 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इस नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)