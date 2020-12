आस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच के दूसरे दिन भारत ने चार विकेट पर 386 रन बनाकर अपनी बढत 472 रन की कर ली। दूसरी पारी में पृथ्वी शॉ को छोड़कर भारत के सभी बल्लेबाजों ने रन बनाए। हनुमा विहारी 104 और ऋषभ पंत 103 रन बनाकर खेल रहे हैं। शुभमन गिल ने 65 और मयंक अग्रवाल ने 51 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 194 रन बनाने के बाद आस्ट्रेलिया-ए को 108 रन पर आउट कर दिया था।

दूसरी पारी में भारत के ओपनर पृथ्वी शॉ बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर सके। वे 8 गेंद पर 3 रन बनाकर मार्क स्टेकेटी की गेंद पर मिशेल स्वीपसन को कैच थमा बैठे। इसके बाद शुभमन गिल ने मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की। गिल 78 गेंद पर 65 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 83.33 का रहा। गिल को स्वीपसन ने सीन एबॉट के हाथों कैच कराया।

4, 4, 6, 4, 4. Pant ended the day in style and reached his century..!!!#RishabhPant #AUSvsIND #INDvsAUS pic.twitter.com/DJ7nHZr2pQ

— MSDian Vimal (@Mowgglee) December 12, 2020