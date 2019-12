लगातार खराब फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुछ शानदार पारी जरूर खेली। लेकिन, उनकी विकेटकीपिंग अभी भी सवालों के घेरे में है। इस सीरीज में पंत ने बल्लेबाजी तो अच्छी की जिससे लग रहा था कि वो लय में आ रहे हैं लेकिन तीसरे वनडे मैच में जिस तरह से पंत ने बल्लेबाजी और विकेकीपिंग की उसे देखकर फैंस और क्रिकेट जगत में सभी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर पंत की जमकर किरकिरी हो रही है।

इस मुकाबले में पंत ने एक दो नहीं बल्कि तीन-तीन कैच टपका दिए। जडेजा की लगातार दो गेंदों पर पंत ने दो कैच छोड़े और एक कैच उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर छोड़ा। पहला कैच पंत ने 16वें ओवर में ही छोड़ा। इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे हेटमायर के दो कैच उन्होंने टपका दिए। इसके बाद जब पंत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे तो 7 रन के निजी स्कोर पर ही वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने पर दूसरी छोर पर खड़े विराट कोहली ने निराशा व्यक्त की।

Once again he did his job successfully…He dropped the catch behind the wicket #RishabhPant #INDvsWI

#RishabhPant continues to dominate not only the match but also the series by dropping catches & missing stumings!

What a Keeper he is!

Rishabh: Badhia dalraha hai!

Bowler: Badhia chhod raha hai!

This isn’t enough for @bcci#INDvWI #WIvIND #INDvsWI #WIvsIND pic.twitter.com/6uMBMUAHd2

