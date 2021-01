भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में निराशाजनक प्रदर्शन किया। उन्होंने विल पुकोवस्की के दो कैच टपकाए। यह भारत पर भारी पड़ा। पुकोवस्की ने अपने पहले ही टेस्ट में अर्धशतक लगा दिया। इसके बाद पंत भारतीय टीम के फैंस के निशाने पर आ गए। उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। यहां तक कि पंत की तुलना पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल से की गई।

दरअसल, पंत ने पुकोवस्की के दो आसान से कैच छोड़ दिए। पहला कैच उन्होंने अश्विन की गेंद पर छोड़ा जबकि अगला कैच उन्होंने सिराज की गेंद पर छोड़ा। पुकोवस्की को दोनों जीवनदान 3 ओवर के अंदर ही मिले। पहली बार जब उनका कैच छूटा तो वे 26 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद जब वे 42 रन पर थे तो उन्हें जीवनदान मिला। इसका फायदा उठाते हुए पुकोवस्की ने 62 रनों की पारी खेली। पंत की खराब कीपिंग को देखकर दिल्ली कैपिटल्स में उनके कोच रिकी पोंटिंग भी भड़क गए।

A rollercoaster of emotions for Will Pucovski! Initially given out, but on closer inspection he’s recalled to the crease! #OhWhatAFeeling@Toyota_Aus | #AUSvIND pic.twitter.com/WgT5lCRjAE

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2021