विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर ऋषभ पंत की आक्रामक अंदाज में तैयारी जारी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में इसकी झलक भी मिलती है। बीसीसीआई ने मंगलवार यानी 15 जून 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के नेट प्रैक्टिस का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में विराट कोहली भी बेहतरीन शॉट लगाते दिखे।

बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कुछ दिन पहले इंट्रा-स्क्वाड मैच सिमुलेशन में शानदार शतक लगाया था। ताजा वीडियो में जडेजा ने पंत को एक फ्लाइट गेंद फेंकी। पंत ने जडेजा की इस गेंद को डीप मिड-विकेट के ऊपर से उठाकर मारा। वीडियो में पंत को मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा की गेंद पर रक्षात्मक पुश खेलते हुए भी देखा गया। यही नहीं, इशांत की गेंद को पंत ने रक्षात्मक अंदाज में खेला। इस पर गेंद फेंकने के बाद इशांत पंत को ऐसी गेंद खेलने के लिए टिप्स देते भी नजर आए।

इंट्रा-स्क्वाड बैट्समैन बनाम बॉलर्स के बीच हुए मुकाबले में पंत शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज थे। ऋषभ पंत ने उस मैच के पहले दिन 94 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए थे। पंत के अलावा, कप्तान विराट कोहली भी मंगलवार को नेट सेशन का केंद्र बिंदु थे। भारतीय कप्तान को थ्रोडाउन विशेषज्ञों के खिलाफ बल्लेबाजी करते देखा गया। कोहली को बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर की चौकस निगरानी में फुल लेंथ गेंदों और बाउंसर्स के खिलाफ अभ्यास करते देखा गया।

