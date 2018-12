भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है। इस मैच में वैसे तो कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले लेकिन ऋषभ पंत दोहरी भूमिका निभाते दिखे। एक विकेटकीपर के तौर पर तो वो इस मुकाबले में जलवे बिखेर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ वो कमेंट्री के माध्यम से भी लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। उनका ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है जिसमें वो पैट कमिंस को स्लेज भी कर रहे हैं और एक पूरे ओवर कमेंट्री भी कर रहे हैं।

दरअसल भारत के 323 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही हालांकि मार्श ने पारी को संभाला लेकिन 60 रन बनाकर वो चलते बने । इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पैट कमिंस मैदान में आए थे और अश्विन के हाथों में गेंद थी। अश्विन की गेंद कमिंस की समझ से बाहर थी वहीं विकेटों के पीछे से पंत उनपर मजाकिया तंज भी कस रहे थे कि पैट यहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं। साथ ही अश्विन को सराह भी रहे थे। एक पूरे ओवर उनकी इस कमेंट्री ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है।

Stump mic on

It’s cricket like never before, no commentary in the whole over #AUSvIND #foxcricket pic.twitter.com/8R2nwVMa9W

— Fox Cricket (@FoxCricket) December 10, 2018