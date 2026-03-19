बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते नजर आएंगे। आईपीएल के इस सीजन के लिए लखनऊ के खिलाड़ियों ने तैयारी शुरु कर दी है और इस दौरान पंत और अर्जुन तेंदुलकर के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

अर्जुन ने बताया बैट का वजन

लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पंत और अर्जुन की बातचीत का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में पंत ने पहले अर्जुन से पूछा कि तुम्हारे बैट का क्या वजन है तो उन्होंने जवाब दिया कि 1220 ग्राम। फिर पंत ने पूछा कि भारी बैट से खेलने का क्या फायदा है, इसका क्या एडवांटेज है। इसका जवाब देते हुए अर्जुन ने कहा कि टच करो तो जाता है यानी गेंद बल्ले के छूते ही दूर जाती है।

पंत ने पूछा, शादी के अगले दिन ही प्रैक्टिस शुरू कर दी

अर्जुन तेंदुलकर ने इसके बाद कहा का पापा (सचिन तेंदुलकर) तो 1310-1315 ग्राम के बैट से खेलते थे। 1200 से हल्का मैं जाता नहीं हूं। फिर पंत ने कहा कि युवी पाजी (युवराज सिंह) के साथ भी तुमने प्रैक्टिस की थी, युवी पाजी के साथ पुल टाइम, शादी के अगले दिन ही। इस पर अर्जुन ने कहा कि हां, फिर पंत कहते हैं कि यू आर सो एंथू भाई। इसके बाद पंत फिर अर्जुन तेंदुलकर से कहते हैं कि अगर कुछ लगे तो बताना। ऑलवेज ओपन फॉर यू, कुछ भी हो। फिर वो अर्जुन तेंदुलकर से हाथ मिलाते नजर आते हैं।

Already loving this new Rishabh-Arjun bond 🥹❤️💙 pic.twitter.com/pa79YqebbU — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 18, 2026

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 से ठीक पहले लखनऊ ने अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया था। अर्जुन तेंदुलकर मुंबई के साथ पिछले कई साल से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका काफी कम मिल पाया था। अर्जुन साल 2021 से मुंबई के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें साल 2024 और 2025 में इस टीम के लिए खेलने का मौका मिला था। उन्होंने मुंबई के लिए 5 मैच खेले थे जिसमें सिर्फ 3 विकेट लिए थे। माना जा रहा है कि अर्जुन तेंदुलकर को इस सीजन में लखनऊ के लिए खेलने का मौका मिल सकता है।

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